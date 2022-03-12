إيطاليا: يجب الاستمرار في فرض العقوبات على روسيا

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إنه ينبغي على الغرب أن يواصل عقوباته الصارمة على روسيا بعد هجماتها العسكرية على أوكرانيا، منوهًا أن روما تدعم تطلعات كييف للانضمام إلى الإتحاد الأوروبي.

وأضاف دي مايو، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد": "يجب أن نستمر في فرض العقوبات وضرب الاقتصاد الروسي والتأكد من أن الرئيس الروسي بوتين لديه موارد أقل لتمويل الهجمات في أوكرانيا".

وأكد أيضًا دعم بلاده لطموح أوكرانيا والشعب الأوكراني في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى "أننا نشجع محاولة الوساطة التركية في الصراع الأوكراني".