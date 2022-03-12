السبت 12 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكراني يؤيد وقف إطلاق النار بطول المسارات الإنسانية ببلاده

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تؤيد وقف إطلاق النار بطول المسارات الإنسانية الرئيسية من مدينة /ماريوبول/ جنوب شرقي البلاد

وطالب زيلينسكي - خلال أحدث خطاب له متلفز نقلته قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت - بإطلاق سراح عمدة مدينة /ماريوبول/ الذي على ما يبدو أنه في قبضة القوات الروسية.

فيما زعم زيلينسكي أن الجيش الروسي تكبد ما وصفه بـ "أكبر خسائره منذ عقود" /على حسب تعبيره/، مدعيا أن 31 مجموعة تكتيكية روسية قد أصبحت غير قادرة على القتال.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أفادت - في وقت سبق اليوم - بأنه وفقا لأحدث المعلومات الاستخباراتية بشأن تطورات الوضع في أوكرانيا، فإن الجزء الأكبر من القوات البرية الروسية تبعد حاليا نحو 25 كيلومترا عن وسط العاصمة كييف.

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