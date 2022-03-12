الرئيس الأوكراني يؤيد وقف إطلاق النار بطول المسارات الإنسانية ببلاده

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تؤيد وقف إطلاق النار بطول المسارات الإنسانية الرئيسية من مدينة /ماريوبول/ جنوب شرقي البلاد

وطالب زيلينسكي - خلال أحدث خطاب له متلفز نقلته قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت - بإطلاق سراح عمدة مدينة /ماريوبول/ الذي على ما يبدو أنه في قبضة القوات الروسية.

فيما زعم زيلينسكي أن الجيش الروسي تكبد ما وصفه بـ "أكبر خسائره منذ عقود" /على حسب تعبيره/، مدعيا أن 31 مجموعة تكتيكية روسية قد أصبحت غير قادرة على القتال.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أفادت - في وقت سبق اليوم - بأنه وفقا لأحدث المعلومات الاستخباراتية بشأن تطورات الوضع في أوكرانيا، فإن الجزء الأكبر من القوات البرية الروسية تبعد حاليا نحو 25 كيلومترا عن وسط العاصمة كييف.