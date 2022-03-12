السبت 12 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خبير عالمى فى الأشعة التداخلية بمستشفى المعادى العسكرى

مستشفى المعادى العسكرى
مستشفى المعادى العسكرى

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الأستاذ الدكتور رامي منصور، رئيس قسم التصوير الطبي والأشعة التداخلية للجهاز العضلى والعظمى والعمود الفقرى بمستشفيات جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة والجمعية الملكية البريطانية لأطباء الأشعة، في الفترة من 26 حتى 31 مارس الجاري.

يقوم الطبيب، خلال تلك الفترة، بمناظرة الأشعة الخاصة بأمراض الجهاز العظمي والعضلي وإصابات الملاعب وعمل أبحاث الموجات فوق الصوتية للمفاصل وعلاج آلام المفاصل والعمود الفقرى والانزلاق الغضروفي بالحقن الموضعي تحت الأشعة التداخلية "بدون جراحة". 

وتستقبل اللجان التحضيرية، حالياً، الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يومياً ما عدا يوم الخميس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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