السبت 12 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني عن قرارات وقف تصدير بعض السلع: خطوة إيجابية وتساهم في ضبط السوق

النائب سامي نصر الله
النائب سامي نصر الله

قال النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرارات وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بوقف تصدير الفول المدشوش والحصى والدقيق والمكرونة بجميع أنواعها لمدة 3 أشهر، وكذلك وقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر، أمر في غاية الأهمية وخطوة إيجابية للغاية وستساهم في ضبط الأسواق في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، أن تلك القرارات تأتي في المقام الأول بهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، خاصة في ظل قرب قدم شهر رمضان الكريم، مشيدًا في الوقت ذاته بقيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة إدارة أزمة لرصد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح النائب سامي نصر الله، أن تلك الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية ستؤدي إلى ضبط الأسواق بشكل كبير، ومواجهة محاولات بعض التجار بتخزين السلع ورفع أسعارها أمام المواطنين، مشيرًا إلى أن مختلف دول العالم تأثرت بشكل كبير بارتفاع أسعار السلع الأساسية المختلفة بنسب كبيرة.

وطالب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، مشيدًا في الوقت ذاته بتطبيق بإعلان الحكومة تطبيق الأسعار الاسترشادية، خاصة انها ستحد من جشع بعض التجار التي حاولت التربح من الأزمة.

النائب سامي نصر الله لجنة الصناعة بمجلس النواب وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ضبط الأسواق تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

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