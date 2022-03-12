شديد البرودة ليلا.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كل الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الغيوم بشكل جزئي على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وتتساقط الأمطار الخفيفة بنسبة حدوث (30%) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 17 08

الإسكندرية 15 09

وادي النطرون 17 09

طنطا 17 08

شبين الكوم 17 08

دمنهور 15 09

بلطيم 16 10

مطروح 14 09

السلوم 15 09

سيوة 18 07

بورسعيد 15 10

دمياط 15 10

الزقازيق 17 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 17 08

السويس 17 09

العريش 15 08

رفح 15 07

رأس سدر 20 11

نخل 14 08

نويبع 22 15

طابا 20 13

كاترين 12 03

الطور 21 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 13

الفيوم 17 07

بني سويف 17 08

المنيا 19 09

أسيوط 18 09

سوهاج 19 10

قنا 22 10

الأقصر 23 11

أسوان 25 11

إدفو 25 11

أبوسمبل 24 10

الوادي الجديد 22 10

شلاتين 23 13

أبو رماد 23 14

حلايب 25 14

رأس حدربة 23 15