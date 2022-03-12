مسلسلات رمضان 2022.. صفاء الطوخي في بوستر منفرد لمسلسل «يوتيرن»

طرحت شركتي المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب بوستر دعائي جديد لمسلسل “يوتيرن” والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاج.

مسلسلات رمضان 2022

وتصدرت البوستر الدعائي الجديد النجمة القديرة صفاء الطوخي منفردة، وذلك تمهيدا لطرح المسلسل خلال مارثون مسلسلات شهر رمضان المقبل 2022 كنوع من الترويج للعمل قبل طرح البرومو الرسمي له.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل "يوتيرن" على عدد من القنوات الفضائية وهم ON E ، CBC، الحياة، المحور، القناة الأولى المصرية بالإضافة إلى منصة «Watch IT» الرقمية.

قصة وأحداث مسلسل يوتيرن

تدور أحداث مسلسل "يوتيرن" حول ضابطة ملاحة بحرية تدعى يارا الكردي وتؤدي دورها ريهام حجاج، تتخلى عن عملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها يوسف، الذي يجعلها تترك كل ما تحب من أجله حتى جعلها تقطع علاقتها بابن خالتها وصديق طفولتها بسبب غيرته عليها، ولكن يقع حادث سير يغير مجرى أحداث المسلسل.

وتجسد الفنانة ريهام حجاج، خلال أحداث مسلسل "يوتيرن" دور امرأة قوية تبدأ حياتها في دور ضابط بحري تجاري، متمردة على المجتمع باعتبارها من أولى الفتيات المصريات التي تعمل في هذه المهنة، وخلال الأحداث تنقلب حياتها رأسًا على عقب وتتحول تماما.

أبطال وصناع مسلسل يوتيرن

النجمة ريهام حجاج

الفنان القدير توفيق عبد الحميد

عبير صبري

كريم قاسم

محمود حجازي

نانسي صلاح

نورهان

أيمن قيسون

العمل من تأليف أيمن سلامة

إخراج سامح عبد العزيز

إنتاج جمال العدل

ويعد المسلسل هو التعاون الثاني للمؤلف أيمن سلامة مع ريهام حجاج بعد مسلسل "لما كنا صغيرين"، كما يعود فيه الفنان القدير توفيق عبد الحميد بعد غياب 12 عاما.

وطرح الأيام الماضية البوستر الدعائي لمسلسل "يوتيرن" وظهر على البوستر في المنتصف النجمة ريهام حجاج، وعلى اليسار النجوم: توفيق عبدالحميد، صفاء الطوخي، كريم قاسم، وعلى اليمين عبير صبري وأيمن قيسوني ومحمود حجازي.