السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مدحت صالح يسدل الستار على فعاليات مهرجان «أبيدوس»

النجم مدحت صالح
النجم مدحت صالح

يسدل النجم مدحت صالح، اليوم، الستار على فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء في دورته الأولى، وتنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة سوهاج، ويحيي «صالح» حفل الختام بمشاركة فرقته الخاصة وقيادة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، بمحيط معبد أبيدوس الذي تزين لمدة ٣ أيام منذ انطلاق المهرجان لاستقبال النجوم والجمهور.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام السادسة مساءً، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

برنامج حفل مدحت صالح بسوهاج 

وانتهى مدحت صالح، من كافة الاستعدادات الخاصة بالحفل حيث اتفق مع عازف البيانو عمرو سليم، على برنامج فني مميز لتقديمه لجمهوره خلال الحفل؛ خاصة أنها المرة الأولى التي يحيي فيها «صالح» حفل بسوهاج؛ وسيقدم خلال الحفل مجموعة من علامات مشواره الفني الممتد والتي تنتمي لمؤلفات الإبداع الجاد منها "مافيا، بحلم على قدي، ولا تسوي دموع، يتقال، زي ما تحب، كوكب تأني، المليونيرات، النور مكانة في القلوب، الدنيا علمتني، ابن مصر.

تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان أبيدوس

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، افتتحت المهرجان مساء أمس الأول الخميس، وأحيا حفل الافتتاح النجم هشام عباس، وسط حشد جماهيري ضخم، بحضور الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

إجراءات أمنية واحترازية 

ويقام المهرجان وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور للحفاظ على سلامة الجميع.

النجم مدحت صالح حفل ختام مهرجان أبيدوس مدحت صالح يسدل الستار مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء مدحت صاح يختتم فعاليات مهرجان أبيدوس إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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