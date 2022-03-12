السبت 12 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

انطلاق المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية 16 مارس

منظمة الأمم المتحدة
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو

تنطلق أولى فعاليات مراحل المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية، خلال يومي 16/17 مارس الجاري، وهي مرحلة التذوق ويتم تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص (مستهلك – منتج – أخصائي) والتي تقوم بتقييم المنتج من حيث المظهر والطعم والرائحة ثم تحدد قائمة المنتجات الفائزة.

كما أنهت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، كافة التجهيزات للمسابقة، والتى تنظيمها على أربعة مراحل والمرحلة الأولى هي التذوق، والثانية تسليم الجوائز لأصحاب المنتجات الفائزة، والثالثة تنظيم معرض للبيع، والرابعة الترويج لتلك المنتجات.

ويشارك فى المسابقة عدد من المنتجين والمصنعين من محافظات مختلفة، فتعد محافظات القاهرة والجيزة ودمياط من أكثر عددا المشاركين فى المسابقة، و محافظات الجيزة والوادي الجديد والقاهرة والغربية من أكثر أعداد مشاركة من قبل المنتجات.

وتستهدف المسابقة في نسختها الأولى الفئات التالية من الحلويات والفاكهة المصنعة: التمور المعلبة – العجوة – الفاكهة المجففة – المربات – العسل الأسود – العصائر – الحلاوة الطحينية – عسل النحل، وكذلك منتجات الألبان: الجبن – السمن – الزبده – الكشك، وكذلك  منتجات اللحوم والأسماك: اللحوم – البسطرمة – المأكولات البحرية المملحة أو المتبلة، وكذلك الخضروات والزيوت والأعشاب العطرية: الملوخية – الفلافل – المخللات – زيت بذور الكتان – زيت الزيتون – زيت بذرة القطن – الأعشاب، وكذلك  الحبوب ومنتجاتها: الأرز – الخبز – الفطير – منتجات الحبوب الأخرى.

وتعد المسابقة آلية ناجحة للتعريف بالتراث الغذائي ولحفاظ على الهوية التاريخية للغذاء لكل دولة والمسم حياة كريمة للمواطنين، بالإضافة إلى إتاحة فرص لربط قطاع السياحة بقطاع المنتجات الغذائية التراثية وذلك من خلال تشجيع تنظيم برامج ورحلات سياحية لاكتشاف التراث الغذائي فى مختلف المحافظات والترويج السياحي لتلك المناطق إلى جانب المساهمة فى زيادة الصادرات والحد من الواردات للمنتجات الغذائية ممايسهم فى خفض العجز فى الميزان التجاري.

وتعتبر الوزارة شريك استراتيجي، بالتعاون مع المنظمة وبمشاركة وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة البيئة، وزارة السياحة، مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية و التصنيع الزراعي، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، غرفة الصناعات الغذائية، المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومركز تحديث الصناعة، وجمعية الطهاة المصريين.

الوادي الجديد وزارة الزراعة المرحلة الاولي قطاع السياحة زيادة الصادرات المنتجات الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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