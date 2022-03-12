السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 فتيات شكلن عصابة لسرقة الحقائب بالعجوزة

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس 3 فتيات من الهنجرانية، شكلن عصابة لسرقة المواطنين في العجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، أن خطة المتهمات قامت على ادعاء إحداهن تعرضها لوعكة صحية خلال سيرها بالشارع، وخلال محاولة المواطنين مساعدتها وإسعافها، تتولى المتهمة الثانية والثالثة سرقة حقائب السيدات، ومتعلقات الرجال من هواتف محمولة وحافظات نقود.

وبمواجهة المتهمات الثلاثة عقب ضبطهن، اعترفن بارتكاب عدة وقائع سرقة، وأرشدن عن المسروقات، وتمت إحالتهن إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ووردت معلومات للرائد حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، تفيد تورط 3 فتيات من الهنجرانية، في سرقة المواطنين بشوارع العجوزة، وتكوينهن تشكيلا عصابيا للسرقة.

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة المعلومات، وبإعداد كمين لهن تم ضبطهن، وبمواجهتهن اعترفن بسرقة عدد من المواطنين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههن، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

النيابة العامة شمال الجيزة المواطنين العجوزة تحريات الاجهزة الامنية

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وائل لطفي

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