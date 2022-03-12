انطلاق اجتماع الرابطة العالمية للاعبين الأولمبيين الأفارقة بمصر

انطلقت اليوم السبت بالقاهرة، اجتماعات الرابطة العالمية للاعبين الأولمبيين الأفارقة بحضور الـ25 دولة الأعضاء من قارة إفريقيا في الرابطة التي تضم 150 دولة حول العالم والتي تهتم بشؤون اللاعبين الأولمبيين وفقًا للوائح اللجنة الأولمبية الدولية.

ويستمر المؤتمر حتى غد الأحد، ويُقام لأول مرة في قارة إفريقيا، وتم تحديد مصر لاستضافة هذا الحدث بسبب تنظيم مصر المميز لكل الأحداث الرياضية حيث يحضر 50 ممثلًا للدول المشاركة في الحدث بحضور رياضي ورياضية من كل دولة في ظل الدور الذي تقوم به اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب في الحرص على استضافة كل الأحداث الرياضية الكبرى الخاصة بقارة إفريقيا والعالم لتأكيد دور مصر الكبير في الرياضة خلال الفترة الحالية والتي تشهد تنظيم واستضافة مصر للعديد من البطولات والاجتماعات الدولية الرياضية.

ويُعقد الاجتماع برئاسة "جوال بوزو"، رئيس الرابطة العالمية للاعبين الأولمبيين، وأعضاء المكتب التنفيذي عن قارة إفريقيا وهم: أمادو دايابا من السنغال وعبير عيسوي من مصر واللذان تم انتخابهما ممثلين عن اللاعبين الأولمبيين من قارة إفريقيا، وفينوستا نيواجابو من بورندي، حيث يضم المكتب التنفيذي للرابطة العالمية للاعبين الأولمبيين عضوين بالانتخاب عن كل قارة وعضوا بالتعيين.

وحضر فعاليات افتتاح المؤتمر المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، وممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية.

وشهد المؤتمر حضور العديد من اللاعبين الأولمبيين من بينهم: هادية حسني وسيد لاشين من مصر، ونجم كرة السلة النيجيري أولوميدي أوييدجي، وإيلسا ويبا من أنجولا، وليسلي أن جورج من جنوب إفريقيا، وهو ويلفريد كوفي من كوت ديفوار، عبدالله تراوي وكادياتو توريه من مالي، وجانزي سيمو من أوغندا؛ من أجل مناقشة الخطط التي تم تنفيذها في الدول الإفريقية لخدمة اللاعبين الأولمبيين والخطط المقترحة من بعض الدول للاعبين الأولمبيين في الفترة المقبلة.

وخلال افتتاح المؤتمر، أشاد الحضور بالتنظيم المصري وحسن الاستقبال وتوفير الإمكانيات منذ وصول الوفود من أجل إنجاح الاجتماع الأول لرابطة اللاعبين الأولمبيين عن قارة إفريقيا.

ويشهد المؤتمر عقد عدة جلسات اليوم وغدا؛ حيث يهدف الاجتماع الأول الذي يقام في مصر لتوسيع دائرة الدول الأعضاء وانضمام جميع الدول الإفريقية في المستقبل.