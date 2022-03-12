إصابة 4 فى تصادم سيارتين على «دائرى المعادى»

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتي ميكروباص بالطريق الدائري نطاق المعادي، وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحادث.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين وقوع اصطدام سيارة ميكروباص من الخلف بسيارة أخرى ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.