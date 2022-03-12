السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 فى تصادم سيارتين على «دائرى المعادى»

حادث
حادث

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتي ميكروباص بالطريق الدائري نطاق المعادي، وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحادث. 

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين وقوع اصطدام سيارة ميكروباص من الخلف بسيارة أخرى ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

4 أشخاص حادث تصادم سيارتين ميكروباص المعادى حطام الحادث

رئيس التحرير

وائل لطفي

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