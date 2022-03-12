وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يشهدان أعمال تطوير ورفع كفاءة عددًا من المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة الجيزة

في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي..

الدكتور أشرف صبحي:

نهج الدولة في الجمهورية الجديدة هو العمل المستمر والبناء والتنمية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي

الوزارة تعمل على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة على مستوى الجمهورية من خلال تطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية، وإنشاء منشآت شبابية ورياضية جديدة تخدم شريحة النشء والشباب

اللواء أحمد راشد:

التوسع في إنشاء وتطوير مراكز الشباب يعكس اهتمام الدولة بشبابها

افتتاح المنشآت الرياضية باكورة احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي

قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم السبت الموافق 12 مارس ، بجولة تفقدية بمراكز شباب محافظة الجيزة ، شملت مراكز شباب كفر طهرمس وخرطة عاصم وبشتيل ؛ لمتابعة أعمال التطوير وافتتاح عددًا من المنشآت الشبابية والرياضية ، ذلك فى إطار زيارته الميدانية التى يقوم بها للمنشآت الشبابية والرياضية بمختلف المحافظات ، وفي إطار الاحتفال بعيد الجيزة القومي.

بدء وزير الشباب والرياضة جولته الصباحية يرافقه السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ،لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية والبرلمانية بالمحافظة ؛ بافتتاح ملاعب نجيل صناعي وتفقد أعمال التطوير، ومتابعة الأنشطة والفعاليات والفقرات المتنوعة والبرامج المنفذة بمركز شباب كفر طهرمس ومركز شباب خرطة عاصم.

وخلال زيارته لمركز شباب بشتيل ، شهد الدكتور أشرف صبحي واللواء أحمد راشد ، جانب من فعاليات برنامج التثقيف المالي لأمهات وبنات مشروع ريحانة بالتعاون مع البنك المركزي وبنك الكويت ، بالإضافة إلي اختيار متطوعين لذات المشروع الذي يقام تحت رعاية قرينة السيد الرئيس ، وحضور ندوة تثقيفية بالتعاون مع مستشفي بهية ، وعددًا من الأنشطة والعروض الرياضية التي قدمها أعضاء تلك المراكز من النشء والشباب.

في كلمته، رحب وزير الشباب والرياضة بكافة الحضور من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية والتنفيذية، وشباب مراكز الشباب، قائلًا: «أتشرف بوجودي مع كل هذه القيادات، وفي هذا التجمع الشبابي والرياضي الكبير»، موضحًا أن الدولة المصرية أصبحت في مكانة كبيرة، وأن نهج الدولة في الجمهورية الجديدة هو العمل المستمر والبناء والتنمية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجدد الدكتور أشرف صبحى تأكيده على العناية الخاصة التى توليها وزارة الشباب والرياضة لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية من حيث الاهتمام بتطوير أدائها الإدارى، والبرامج والأنشطة المنفذة بها من جانب، والحرص على تطوير بنيتها الإنشائية من جانب أخر بهدف إتاحة الفرصة بصورة كاملة أمام النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة في ظل الجمهورية الجديدة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس.

وأوضح وزير الشباب والرياضة إلى ملف تطوير مراكز الشباب الذى تتبناه الوزارة ليصل التطوير لكل مراكز الشباب داخل القرى والنجوع والمدن، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص فى هذا التطوير من خلال الاستثمار بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

ومن جانبه، أكد محافظ الجيزة على سعى الدولة بالتوسع في انشاء مراكز الشباب وتطويرها وذلك فى ضوء الاهتمام بالشباب والعمل على رفع قدراتهم البدنية والثقافية والرياضية ،وتوسيع مساحة ممارسة الشباب للرياضة وتفريغ طاقاتهم بشكل إيجابي تأتى فى مقدمة أولويات المحافظة وذلك لتحقيق الإستغلال الأمثل لقدراتهم.

وثمن محافظ الجيزة التعاون القائم بين وزارة الشباب ومحافظة الجيزة في النهوض بمستوي مراكز الشباب بما يعود بالنفع علي المواطن.

وأشار محافظ الجيزة أنه من المقرر أن تحتفل المحافظة بعيدها القومى بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية على مدار شهر مارس ، والتى تهدف جميعها لخدمة المواطن مؤكداً أن المحافظة بالتنسيق مع العديد من الجهات تنفذ عدد من البرامج التنموية بكافة القطاعات والتي تستهدف فى المقام الأول رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وإستعادة المظهر الحضارى للمحافظة .