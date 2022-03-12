السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: نقدر التعاون المثمر مع الأمم المتحدة بقضية تغير المناخ

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقـدير مصـر للتعـاون المثمـر والمتنـامي مـع الأمـم المتحـدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم، والتطلع إلى تركيز هذا التعاون والتنسيق للتحضير لقمة المناخ العالمية القادمة COP27 في شرم الشيخ، وذلك في إطار سعي مصر للبناء على ما تم إنجازه من نتائج خلال قمة (جلاسكو) الأخيرة؛ بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دوليًا فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية، وحشد التمويل الدولي الضروري لذلك.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، باتريشيا إسبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بحضور وزير الخارجية سامح شكري ، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن "إسبينوزا" أعربت عن تشرفها بلقاء الرئيس السيسي، وتطلعها لأن تكون القمة المقبلة التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ قمة فارقة في قضية التغير المناخي.

وأشادت إسبينوزا، في هذا الإطار، بالمواقف التاريخية ذات الصلة لمصر، لا سيما مع كونها من أولى الدول النامية التي تبنت سياسات حاسمة بشأن ملف تغير المناخ، فضلاً عن الجهود الوطنية المبذولة حاليًا للاهتمام بملف البيئة ودعم التحول الأخضر ومجابهة ظاهرة التغير المناخي، بما فيها من خلال بناء المدن الخضراء، والتحـول لوسـائل النقـل النظيـف، وإصـدار السـندات الخضـراء، وكذا اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

تغير المناخ الامم المتحدة الرئيس السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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