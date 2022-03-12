السيسى: دعم مصرى مطلق لـ«الأونروا» للاستمرار فى مساعدة اللاجئين الفلسطينيين

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر المطلق لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، كونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسئولية الإنسانية المهمة لتحسين أوضاع الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية خاصةً في مجالي التعليم والصحة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم السبت، فيليب لازاريني وكيل سكرتير العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة (الأونروا)، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة مفوض وكالة الأونروا.

وأشار الرئيس السيسي- في ذات السياق- إلى أن مصر تؤكد، خلال اتصالاتها، مع كل الأطراف الإقليمية والدولية أهمية تقديم الدعم اللازم للأونروا، لا سيما مع الظروف المادية التي تواجهها والتداعيات السلبية المترتبة على جائحة كورونا، وذلك بهدف الحفاظ على استمرار عملها بالشكل المطلوب، مع استعداد مصر للمساهمة في دعم بعض المشروعات الخاصة بالوكالة وبما يسهم في التخفيف عن المواطنين الفلسطينيين، خاصةً من خلال المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، التي دخلت في مرحلتها التنفيذية الثانية.

ومن جهته؛ أعرب "لازاريني" عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، واستعرض دور وكالة (الأونروا)، والتحديات الحالية التي تواجهها في ظل تفاقم الأوضاع على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدًا تعويل (الأونروا) على دور مصر التاريخي والمقدر في حشد دعم المجتمع الدولي للوكالة لمواصلة دورها في دعم اللاجئين الفلسطينيين.

وأشاد مفوض (الأونروا) بالأولوية الكبرى التي توليها مصر لملف تحسين الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، خاصةً قطاع غزة، التي تنعكس على الخطوات المتسارعة المتخذة لتعزيز الجهود الجارية الخاصة بإعادة إعمار القطاع في إطار المبادرة المصرية بتخصيص 500 مليون دولار لهذا الغرض.