الرعاية الصحية: 40 ألف خدمة طبية بمركز طب أسرة حي السلام لمنتفعي التأمين الشامل

في إطار الجولة الميدانية لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل على أرض الواقع بمحافظة الإسماعيلية، رافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، في الجولة التفقدية لمركز طب أسرة حي السلام بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن الجولة الميدانية اليوم لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الجولة شملت تفقد الأقسام المختلفة بالمركز من عيادات طب الأسرة والعيادات التخصصية والأسنان وتنظيم الأسرة، كما تفقدا وحدات المعمل والصيدلية والأشعة، وكذلك مراجعة التسجيل الإلكتروني للمرضى، إلى جانب استطلاع آراء المترددين على المركز حول الخدمة الطبية المقدمة، للتأكد والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وشملت الجولة التفقدية للمركز، مراجعة ملفات طب الأسرة للوقوف على معدلات التسجيل وآلية عمل المنظومة المميكنة، وأعلن الدكتور أحمد السبكي، أن إجمالي عدد الملفات المسجلة بالمركز بلغ 78,473 ألف ملف فردي، و 23,944 ألف ملف عائلي، كما تم الفحص الطبي الشامل ل 45,906 ألف مواطن من منتفعي التأمين الصحي الشامل داخل المركز حتى الآن.

وأشار السبكي، إلى أنه تم تقديم 40 ألف خدمة طبية بمركز طب أسرة حي السلام لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، لافتًا إلى أن المركز يعمل الآن بطاقة 6 عيادات صباحية و 3 عيادات أخرى مسائية، وذلك نظرًا لزيادة أعداد المترددين على المركز، مؤكدًا حرص الهيئة على توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين وتيسير حصولهم عليها.

وأضاف، أنه فور تشغيل مركزي طب أسرة "الرحمة، العرايشية" خلال الشهور المقبلة، سيتم توفير خدمات الرعاية الصحية بهما لعدد من المترددين على مركز طب أسرة حي السلام الآن، مما يسهم في توفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين بكل سهولة ويُسر، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (546) لسنة 2022، والذي يشمل نقل تبعية 11 منشآة صحية، وهم مستشفى فايد المركزي بمحافظة الإسماعيلية، إضافة إلى 7 مراكز طب أسرة "العرايشية، نفيشة، الرحمة، أبو عطوة، القنطرة غرب، المحسمة الجديدة، أبو خليفة"، و 3 وحدات طب أسرة "أبو طفيلة، فنارة، أبو صوير"، من الجهات التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية لتحل الهيئة محل تلك الجهات بكل ما لها وما عليها، وذلك في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية والعلاجية لأبنائها.

وأكد السبكي، أهمية مراكز ووحدات طب الأسرة في توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين، والتي تمثل نحو 80% من الاحتياجات إلى الخدمات الطبية وفق أحدث نظم الصحة العالمية، لافتًا إلى أنها بوابة المنتفع الأولى للحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

وتابع، أن كل مراكز ووحدات طب الأسرة داخل المحافظات المطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تعمل على مدار 12 ساعة يوميًا، بما يعني توفير الخدمة الطبية للمنتفعين على مدار اليوم وبأعلى مستويات الجودة العالمية.

وأضاف، أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية على 66 منشآة صحية، منها 12 مستشفى و 54 مركز ووحدة طب أسرة، وتابع: أنه تضم مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة حتى الآن 32 مركز ووحدة طب أسرة إضافة إلى 4 مستشفيات، كما أنه تم تسجيل أكثر من مليون مواطن من أبناء الإسماعيلية ضمن المنظومة الجديدة، وإجراء الفحص الطبي الشامل ل 450 ألف مواطن منهم.

جدير بالذكر، أن محافظة (الإسماعيلية) ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظة (بورسعيد) وانطلقت بها المنظومة يوليو 2019، ومحافظتي (الأقصر، جنوب سيناء) واللذان انطلقت المنظومة بهما مع محافظة الإسماعيلية في فبراير 2021، إضافة إلى محافظتي (أسوان، السويس) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.