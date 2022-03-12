النائب ياسر الهضيبي يتقدم باقتراح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الذرة الشامية

يوفر مليار دولار للخزانة العامة سنويا..

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الذرة الشامية، نظرا لما يمثله هذا المحصول من أهمية قصوى في مدخلات الأعلاف وفى حال حدوث أي تغييرات في هذا الملف ينعكس الوضع على أسعار اللحوم والدواجن والأسماك بصورة مباشرة، مؤكدا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول يوفر على الدولة تقريبًا مليار دولار سنويًا.

وأوضح الهضيبى، أن المادة 29 من الدستور نصت على أن الزراعة مقوم أساسى من الاقتصاد الوطني، ومن ثم محصول الذرة من أهم وأبرز المحاصيل الاستراتيجية التي تحظى باهتمام كبير، حيث تمثل 70 % من مدخلات صناعة الأعلاف للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ونستورد 50 % منها من الخارج، بواقع حوالي 7.5 مليون طن سنويا يتم استيرادها من الخارج سنويا بتكلفة تصل تقريبا إلى 1.7 مليار دولار سنويا.

وتابع:" ووفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في شهر مايو الماضى، أشار إلى أن الواردات المصرية من الذرة كانت ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من المواد الخام، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 755 مليونا 78 ألف دولار فى شهر مايو الماضي، مقابل 576 مليونا 748 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 178 مليونا 330 ألف دولار".

وطالب عضو مجلس الشيوخ، تقديم حصر شامل بكافة المساحة المستهدف زراعتها ذرة في الموسم الجديد والذي سيبدأ خلال الشهور القليلة المقبلة، وخطة تفصيلية حول دور وزارة الزراعة متمثلة في المراكز البحثية وخطة زيادة الرقعة الزراعية لمحصول الذرة.

واقترح الهضيبى، استنباط سلالات جديدة من البذور تعطي ضعف الإنتاجية وفى نفس الوقت تكون غير شرهة لاستهلاك المياه، تشجيع الفلاحين على زراعة محصول الذرة، إدراج المحصول ضمن الزراعات التعاقدية لأهميته الكبرى وتمهيدا لتقليل فاتورة الاستيراد تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، التسويق الجيد للمحصول لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعتها، ودعم الفلاح المصري وشراء محصوله.