لليوم الثانى.. وزير الزراعة ومحافظ أسوان يتفقدان أول محطة لإنتاج شتلات القصب بالشرق الأوسط وإفريقيا

لليوم الثانى على التوالى، استكمل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاتهم التفقدية والتى استهلت بتفقد محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات القصب والتى تقع داخل أراضى محطة البحوث الزراعية، حيث تعتبر أول محطة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بتكنولوجيا وأيادي مصرية.

وتقع على مساحة 26 فدان، وبتكلفة ١٢٠ مليون جنيه بتمويل مشترك بين وزارة الزراعة وهيئة تنمية الصعيد، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون شتلة فى الدورة الواحدة ضمن المشروع القومي للتحول لزراعة قصب السكر بالشتل والذى يهدف إلى زيادة الإنتاج إلى ٥٠ ٪ وتقليل الفاقد من الأسمدة وبالتالي يمثل عائد اقتصادي أكبر للمزارعين ليأتي ذلك في إطار مبادرة حياة كريمة.

وعقب ذلك قام وزير الزراعة ومحافظ أسوان بوضع حجر الأساس لمحطة إنتاج قصب السكر بنطام الشتلات بمشروع وادي الصعايدة بإدفو والتى تقع داخل نطاق قرية الأشراف.

وتقع المزرعة على مساحة 80 فدان بطاقة إنتاجية تصل إلى 90 مليون شتلة في الدورة الواحدة والتي تستمر لمدة من شهرين إلى 3 أشهر ، وهو الذى يتوازى مع تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في إنشاء محطات أخرى تحت إشراف المحافظة ، مع نجاح زراعة القصب بالشتلات المعتمدة.

واختتم السيد القصير وأشرف عطية جولتهم بحضور مراسم توقيع عقد إسناد لتنفيذ إنشاء محطة وادى الصعايدة بين مركز البحوث الزراعية والشركة الوطنية للمقاولات، وقد رافق وزير الزراعة ومحافظ أسوان اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، واللواء كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات، بالإضافة إلى قيادات الوزارة والمحافظة.

جدير بالذكر أن أمس الجمعة، أجري السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة مكوكية سريعة على بعد ١٥٠ كم من مدينة أسوان..

وجاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير آليات العمل و تنمية الثروة السمكية بجميع البحيرات والمسطحات المائية.

وشملت تفقد المفرخ السمكى بميناء قرية جرف حسين، ومزارع القمح التابعة لإحدى المشروعات الاستثمارية، رافقهم خلالها اللواء كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات، و الدكتور صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية ، والدكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، والمهندس سيد جاد الرب رئيس الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي، وقيادات الوزارة والمحافظة.