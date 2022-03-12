جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة

فى إطار برامج خدمة المجتمع التى تقدمها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإيمانا بالدور الفعال للجامعة، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع وزارة الصحة حملة للتبرع بالدم داخل الحرم الجامعي، برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء.

وفى هذا السياق أكد الدكتور أشرف حيدر، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الحملة هدفها الأول هو تحقيق الأمن الصحي للمواطنين، مضيفا أنه من المقرر أن يتم تنظيم تلك الحملة لأكثر من مرة داخل الجامعة لحث المجتمع على التبرع بالدم؛ وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية التي تدعم استمرارية حملات التبرع لبنك الدم، لوقف طائلة أمراض الكبد والكلى وجميع الأمراض المزمنة.

وأشار الدكتور أشرف حيدر، إلى إن الحملة لم تكن مقصورة على نطاق طلاب الجامعة فقط، بل امتدت لتوعية العاملين بالجامعة وكل منتسبيها، تأكيدا على أهمية التبرع بالدم ونشر ثقافة التبرع في مصر، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار التوعية أيضا بأهمية المسؤولية المجتمعية.

فيما قال الدكتور شريف رفعت نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الحملة استهدفت طلاب الجامعة والعاملين بها من أجل حثهم على التبرع بالدم، كما أن تلك الخطوة تعد من أجل الحفاظ على مخزون مصر من الدم باستمرار، مؤكدا على أنه تم التعاون مع وزارة الصحة ممثلة في المركز القومي لنقل الدم والذي يتبعه المركز الإقليمي لنقل الدم بدار السلام لعمل حملة التبرع بالدم لطلاب الجامعة والعاملين على مدار ثلاثة أيام.

وأشار د. شريف رفعت إلى أنه تم عمل محاضرات توعوية لأهمية التبرع بالدم داخل الكليات المتواجدة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كما تجاوز عدد المتبرعين بالدم من الطلاب والعاملين بالجامعة أكثر من 200 متبرع، مشيرا إلى أنه تم عمل كشف طبي لكل متبرع وكذلك عمل تحليل الفيروسات مجانا لهم.

خالد الطوخي

الدكتور أشرف حيدر