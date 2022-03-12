«زواجي من محمد سعد شائعة».. أبرز تصريحات نيفين مندور في أحدث ظهور لها

تصدرت الفنانة نيفين مندور، محركات البحث على "جوجل"، وذلك عقب تصريحاتها في إحدى اللقاءات المتلفزة، وترصد "الدستور" أبرز تصريحاتها التي قادتها لتصدر التريند.

في أول تصريحاتها كشفت الفنانة نيفين مندور، تفاصيل واقعة القبض عليها في مارس 2013 بتهمة تعاطي المخدرات وقالت مندور: "الموضوع ده بيضايقني.. الموضوع كان خاص بوالدي مش بيّا خالص، بس هما حبوا يكسروه بيّا، وأنا اللي روحت في الرجلين، وهو كان الله يرحمه ما بين نارين، بنته وسمعته وكمان سمعة بنته".

وأضافت مندور خلال تصريحاتها: "ربنا كبير، والحمد لله اخدت براءة من أول دقيقة ومحدش قدر يشكك فيها".

وعن موقف الناس منها قالت: "فكرت كتير أوضح للناس لكن لقيت كل ردود الفعل معايا، 90% من الناس كانوا شايفني بصورتي الحقيقية، مش هصلح صورتي لشوية ناس مريضة، اللي عايز يصدقني يصدق واللي مش عايز عنه ما صدق، أنا اللي بيني وبين ربنا وأهلي هو اللي يفرق".

وعن أسباب بعدها عن الفن قالت نيفين مندور: "قطعت مرة واحدة بعد ما ماما تعبت، تعب لمدة 8 سنوات، وكنا داخلين طالعين من المستشفى باستمرار، وماما كانت أولى بكل دقيقة".

وقالت مندور إنها دخلت الفن عن طريق الصدفة، حيث أن قريب للفنان محمد سعد هو من عرض عليها التمثيل معه بفيلم "اللي بالي بالك".

وحول شائعتها عن زوجها من محمد سعد:" وصلتلي شائعة أني مرات محمد سعد دي، سمعتها من الناس كتير، كانوا بيقولولي في الشارع (هو انتي بجد مرات محمد سعد!)، فأقولهم لأ".