السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع 75 سيارة ودراجة نارية متهالكة خلال 24 ساعة

رفع 75 سيارة ودراجة
رفع 75 سيارة ودراجة نارية متهالكة

رفعت أوناش المرور، 75 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع والميادين، بمختلف محافظات الجمهورية لإعادة المظهر الحضاري.

وشنت الأجهزة الأمنية حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق، وأسفرت الحملات عن تحرير 2228 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية، بقائدي الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

أوناش المرور دراجة نارية الشوراع متهالكة الميادين محافظات الجمهورية

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وائل لطفي

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