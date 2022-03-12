«عمومية البناء والأخشاب» تتواصل مع القواعد العمالية لبحث مطالبهم بقانون العمل

أوصت الجمعية العمومية بالنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، بضرورة العمل على التواصل مع كافة الجهات المعنية للتأكيد على حق العمال في وضع اللوائح التي تنظم عملهم، ورفض مشروع اللائحة الموحدة التي تعتزم وزارة قطاع الأعمال العام إقرارها، مع التأكيد على رفض أي قرار من شأنه الانتقاص من حقوق العمال.

وأوصى أعضاء الجمعية العمومية بأهمية التواصل مع القواعد العمالية لتحديد مطالبهم بقانون العمل الجديد، والمقرر مناقشته في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخرا.

واتفق أعضاء الجمعية العمومية، على ضرورة فتح قنوات مع كافة الجهات في قطاع التدريب، لتعظيم الاستفادة من مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، في تقديم خدماته للمؤسسات والأفراد لتوفير العمالة المؤهلة والمدربة التي يحتاجها سوق العمل.

ودعت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، الحكومة ومجلس النواب، إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي لقانون التأمينات والمعاشات، لمعالجة بعض الإشكاليات التي يعاني منها العمال وفي مقدمتها المعاش المبكر.

ووجه أعضاء الجمعية العمومية، مكاتب الاشتراكات واللجان المهنية على مستوى الجمهورية التابعة للنقابة العامة، لتعريف العمالة غير المنتظمة بتفاصيل بروتوكول التعاون بين النقابة وشركة مصر للتأمين وبحث سبل استفادتهم منه.

وأعلنت الجمعية العمومية لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب، دعمها لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استكمال بناء الجمهورية الجديدة، والتأكيد على تأييد عمال مصر ومساندتهم لما تشهده الدولة من إنجازات غير مسبوقة بكافة القطاعات، لاسيما ما يتعلق بالمشروعات القومية.

ووجه أعضاء الجمعية العمومية الشكر للقوات المسلحة على دورها في الحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه القومي، فضلا عن دورها المجتمعي في خدمة أبناء الشعب.

كما أشاد أعضاء الجمعية العمومية للعاملين بالبناء والأخشاب، بجهود رجال الشرطة وتضحياتهم لتأمين الجبهة الداخلية للبلاد.