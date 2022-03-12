السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يصاحبها حركة رياح شديدة بسوهاج (فيديو)

ارشيفية
ارشيفية

تشهد محافظة سوهاج، الآن، انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة يصاحبها حركة رياح شديدة بعد ارتفاع درجة الحرارة خلال الايام الماضية التى قدمها “الدستور” في بث مباشر من انتشار الأتربة الكثيفة فى الجو.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية نصحت المواطنين فى محافظة سوهاج بعدم التخلي عن الملابس الشتوية وعدم الانخداع بحرارة الجو أو الموجة الحارة التى انتابت المحافظة .

وتعد محافظة سوهاج من المحافظات التى تشهد جو معتدل معظم الوقت حيث تقع فى موقع متوسط بين الشمال والجنوب  حيث أعلنت المحافظة حالة الطوارئ  تحسبا لسوء الاحوال الجوية حيث أعلنت هيئة الأرصاد أن الجو سيكون مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أن  اليوم السبت، سيشهد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ونشاط رياح على عدة مناطق متفرقة بشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 07 درجات والصغرى 03.

ارصاد محافظة سوهاج ملابس الحرارة أنخفاض الشرقية

رئيس التحرير

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