وكيل تعليم مطروح يعتمد نتيجة مسابقة الأمين الأول لمجلس الأمناء والأباء

اعتمد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح نتيجة مسابقة الأمين الأول لمجلس الأمناء والأباء والمعلمين علي مستوي المراحل التعليمية الثلاث ( الابتدائية والإعدادية والثانوية ) والتي أجريت تصفياتها بكافة الإدارات التعليمية حتي التصفية النهائية علي مستوي المديرية وذلك في إطار تنافسي متميز تحت إشراف لطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية ومحمد فيصل الموجه العام وموجهي المادة .

وجاءت النتيجة علي النحو التالي “عبدالعظيم محمد أحمد مدرسة العبور الابتدائية المركز الأول المرحلة الإبتدائية، محمد علي عبدالجواد مدرسة الحمام الرسمية لغات المركز الاول المرحلة الإعدادية، آثار محمد إبراهيم ناصف مدرسة محمد نجا سعد الثانوية بنات المركز الأول المرحلة الثانوية ”.

وقدم وكيل تعليم مطروح التهنئة للمعلمين الفائزين بالمركز الأول علي مستوي المحافظة في مسابقة الأمين الأول متمينا لهم دوام التوفيق ووافر السداد لتشريف مطروح في التقييم المركزي بالوزارة وتحقيق مركز متقدم علي مستوي الجمهورية.

وثمن وكيل تعليم مطروح مجهودات توجيه عام التربية الاجتماعية مشيدا بالتنظيم الجيد والإعداد المتميز للمسابقات الوزارية.

وكان قد قال عمرو وكيل وزارة التربية والتعليم في ١٠ مارس ٢٠٢٢، أن الطالب أحمد علاء محمد رجب بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة حصد المركز الثالث للمرحلة الثانوية علي مستوي الجمهورية بمشروع سمارت لامير.

وأضاف أنه حصل الطالب جاسر جمال سيد بمدرسة إبن سينا الرسمية لغات علي مركز جمهوري متقدم بالمرحلة الإبتدائية في مسابقة المبتكر الصغير التي تنظمها الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بالوزارة لافتاً أن ذلك يعد إضاءة مشرقة جديدة وإنجاز مشرف اخر يضاف لسلسلة الانجازات البارزة التي يحققها طلاب تعليم مطروح في الأنشطة التربوية لا سيما المسابقات المركزية التي تقام بإشراف الوزارة .

وأوضح أن هذه المسابقة الوزارية تتبني الأفكار والابتكارات الجديدة من الطلاب النوابغ والتي تستهدف ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء والمياه كذلك تؤدي دورا محورياً في اكتشاف الطلاب الموهوبين والمبدعين.