الروسيات VS الأوكرانيات في ساحات المعركة

جميلات الحرب..

منذ بداية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، وحرصت الدولتين على إبراز أهمية دور المرأة في الخدمة الوطنية بالبلدين من خلال التركيز على دورها في الجيش ومهمة الدفاع عن أرض الوطن.

وانتشرت العديد من الصور لفاتنات روسيا وأوكرانيا خلال عمليات التدريب وظهورهم بالزي العسكري في كلا البلدين، وترصد "الدستور" في التقرير التالي الجميلات في الحرب:

مسابقة جمال المجندات الروسيات

وعلى الرغم من أصوات القصف والانفجارات، واستمرار الحرب نظمت في روسيا مسابقة جمال المجندات، تحت مسمى "جمال وراء التمويه الحربي".

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية نقلًا عن موقع مجلة "ريد ستار" العسكرية، فقد شاركت في المرحلة الأولى من المسابقة 40 متسابقة، بعضهن من قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.

جنود روسيات

وركزت المرحلة الأولى من المسابقة في الظهور بالمكياج القتالي، والذي تميزت فيه المجندات في قسم الحرب الكيميائية، بظهورهن بالأقنعة الواقية من الغاز.

كما تضمنت بعض فقرات المسابقة أسئلة اختبارات عامة، إلى جانب أسئلة عسكرية وعملية على غرار الرماية.

جميلات روسيا

وخلال المسابقة تم تكريم مقاتلة روسية أنقذت زميلًا لها من حريق في أوكرانيا حيث استخدمت جسدها في صد النيران عن الجريح.

كما كرمت مسعفة عسكرية عالجت جروح جنود روس تعرضوا لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية، عقب سحبهم من نقطة الاشتباك التي كانت تشهد إطلاقا كثيفا للنيران.

ملكة جمال أوكرانيا تحمل السلاح

وفي فبراير الماضي، أثارت ملكة جمال أوكرانيا السابقة، أناستاسيا لينا، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بحملها السلاح وتوعدها الجيش الروسي.

ملكة جمال أوكرانيا

وانتعلت «أناستاسيا» حذاء عسكريًا وحملت بندقية آلية هجومية، وتوعدت بأن من يعبر الحدود الأوكرانية بنية الغزو سيتم قتله.

ملكة جمال أوكرانيا

وأوضحت «أناستاسيا» أنها استجابت لدعوة أوليكسي ريزنيكوف، وزير الدفاع الأوكراني، بحمل السلاح، لكل المواطنين القادرين على حملة والدفاع عن البلاد، في مواجهة التدخل الروسي.