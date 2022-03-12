مسلسلات رمضان 2022.. أمير كرارة يواصل تصوير «العائدون» في بلغاريا

يواصل النجم أمير كرارة، تصوير المشاهد الخارجية من المسلسل الدرامي الجديد "العائدون" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022 في بلغاريا.

ويبقى لفريق عمل المسلسل أيام قليلة للانتهاء من تصوير المشاهد الخارجية للعمل هناك يعود بعدها أبطاله لاستئناف التصوير في القاهرة.

ويواصل المخرج أحمد نادر جلال، التصوير على قدمٍ وساق للانتهاء من أكبر قدر ممكن من مشاهد العمل قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وعلمت "الدستور" أن المخرج أحمد نادر جلال، قرر بدء مونتاج الحلقات الأولى من العمل بالتزامن مع التصوير لتسليمها للشركة المنتجة وقناة "dmc" التي تعرض العمل حصريًا خلال أيام.

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل، البوستر الدعائي والرسمي للمسلسل وتصدر أمير كرارة البوستر الذي جمع كل أبطال العمل.

ويجمع مسلسل «العائدون» بين أمير كرارة وأمينة خليل بعد 11 سنة من مشاركتهما سويًا في مسلسل «المواطن إكس»، ويشارك في بطولته كل من: محمود عبدالمُغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبري عبدالمنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد، وجنيد زين الدين، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال،

والعمل مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 حتى 2020، ولها علاقة بمتغيرات كثيرة في المنطقة العربية، وكيف تعاملت الدولة مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة واستغرق المؤلف باهر دويدار، عامًا كاملًا في كتابته حيث يواصل حاليًا كتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل.