5 فوائد لتقشير فروة الرأس

تقشير فروة الرأس هو أحد المفاهيم المستوحاة من نظام العناية بالبشرة، والتي لا تقل أهمية عن العناية بفروة الرأس، حيث أن تقشير فروة الشعر لها أثار أيجابية كبيرة، ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “ india” فوائد تقشير فروة الرأس

ماهي فوائد تقشير فروة الرأس

يعزز نمو الشعر :

ينظف التقشير فروة الرأس وينقيها ويزيل تراكم خلايا الجلد الميتة والأوساخ والدهون ، بينما يزيل الشامبو الأوساخ السطحية،و يساعد تقشير فروة رأسك بانتظام على نمو شعرك في بيئة صحية. كما أنه يحفز الدورة الدموية في فروة الرأس مما يساعد الشعر على النمو بشكل أسرع.

يمنع التقشر والجفاف:

قشرة الرأس والرقائق هما من أكثر مشاكل فروة الرأس شيوعًا، وإنها إشارة إلى أن فروة رأسك جافة أو ملتهبة، و يمكن علاج ذلك عن طريق التقشير بشكل منتظم، و يشجع تقشير فروة رأسك على تكوين زيوت طبيعية تحافظ عليها صحية وتمنع التساقط.

يجعل الشعر أكثر لمعانًا وصحة :

يساعد تقشير فروة الرأس على تنظيف البصيلات التي ينمو منها الشعر، هذا يضمن أن نمو الشعر الجديد قوي ولامع وصحي.

إزالة تراكم المنتجات:

يخضع شعرنا لمجموعة متنوعة من العلاجات ، بما في ذلك الشامبو والتكييف وأقنعة الشعر ومجفف الشعر والشامبو الجاف والتلوين ورذاذ التثبيت وما إلى ذلك، و نميل إلى تخيل أن مجرد غسل شعرنا سيزيل جميع المنتجات التي تراكمت على فروة رأسنا،و ليس ذلك هو الحال، و قد تلاحظ عودة تهيج فروة رأسك بعد غسل شعرك، لهذا السبب نحن بحاجة إلى التقشير للتخلص من كل المواد اللزجة وجعلها تشعر بالانتعاش والنقاء.

يحافظ على درجة حموضة الجلد لمنع العدوى:

عندما تتراكم المنتجات على فروة رأسنا ، غالبًا ما يؤدي ذلك إلى تلف حاجز الحماية وعدم توازن الأس الهيدروجيني، و هذا يشجع على نمو البكتيريا ، مما يؤدي إلى فروة الرأس الدهنية والحكة، و لتجنب ذلك ، يجب علينا تقشير فروة الرأس، مما يساعد في الحفاظ على درجة الحموضة في فروة الرأس.