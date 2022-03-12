«امضِ قدمًا».. انطلاق فعاليات معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية

انطلقت فعاليات معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية تحت عنوان «امضِ قدمًا»، وسيقام حفل الافتتاح يوم الأربعاء المقبل، بعد عامين من الفعاليات الافتراضية.

وتم تأسيس فريق معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية عام ١٩٩٩، ويهدف الفريق إلى تأهيل الطلاب على فهم المادة العلمية من خلال إعداد محتوى علمي شامل يتم شرحه على هيئة كورسات وورش متخصصة في كافة المجالات الهندسية، كما يتم إقامة مسابقات لتنمية روح التنافس بين الطلاب، وربط الطالب بسوق العمل.

كذلك تطوير الجامعة من خلال العمل على تغيير الصورة النمطية للجامعة من حيث أنها جامعة دينية لا تهتم بالجانب العلمي، وإظهار الكوادر الطلابية في صورة معرض سنوي هندسي تحضره كل الجامعات ووسائل الإعلام المختلفة.

كما يهدف إلى تنمية المجتمع من خلال تنمية الطالب وإكسابه المهارات الحياتية المختلفة، وغرس روح العمل التطوعي لدى الطالب وكذلك تحمل المسؤولية، كما يتم أيضًا تقديم ابتكارات هندسية مختلفة لحل المشاكل.

وتتمثل مسيرة كل عام في ثلاثة أحداث رئيسية:

1- الافتتاح

وهو الحدث الافتتاحي الذي يتم قبل الإعلان عن الورش المقدمة للعام ويكون في الغالب يومًا يمثل بداية للعام الجديد للفريق، ويحضره بعض المتحدثين في مجالات متنوعة وكذلك بعض من دكاترة كلية الهندسة ومن ثم يتم تقديم بعض الفقرات الأخرى بجانب ذلك.

2- الورش

وتضم أكثر من ١٦ ورشة تعليمية كل عام بهدف سد الفجوة بين الجانب النظري والجانب العلمي وتهيئة الطلاب للقيام بمشاريع علمية تطبيقًا على ما تم دراسته وأيضًا استعدادًا للمشاركة بها في الحدث الرئيسي.

3- المعرض

وهو الحدث الذي يُخرِج مشاريع جميع الطلاب من كافة الجامعات إلى النور من خلال معرض يُقام كل عام ويكون بحضور قامات من الدكاترة والأساتذة الجامعيين ويُعد المحور الرئيسي ونتاج العمل ومجهود الطلاب طوال العام.