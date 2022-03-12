السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

انخفاض بالحرارة ونشاط للرياح.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

طقس
طقس

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم، السبت، سيشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بينما يكون باردًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيما يكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بينما يكون مائلا للبرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، خلال بيان لها، إن طقس اليوم يشهد أمطارا خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما سيشهد نشاطًا للرياح على عدة مناطق متفرقة بشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وعن درجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 07 درجات والصغرى 03.

"تفاصيل طقس الأحد" 

وتوقعت الهيئة هطول أمطار خفيفة بنسبة 30 بالمئة تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، فيما يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المقرر أن تكون درجات الحرارة الأحد كالتالي: 

القاهرة والوجه البحرى 18 والصغرى 8.. السواحل الشمالية 16 والصغرى 11.. جنوب سيناء 23 والصغرى 11.. شمال الصعيد 20 والصغرى 9.. جنوب الصعيد 24 والصغرى 12.

"طقس الإثنين المقبل"

ومن المقرر أن يشهد طقس الإثنين المقبل أمطارًا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، فيما يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المقرر أن تكون درجات الحرارة الإثنين المقبل كالتالي: 

القاهرة والوجه البحرى 18 والصغرى 9.. السواحل الشمالية 16 والصغرى 11.. جنوب سيناء 24 والصغرى 14.. شمال الصعيد 19 والصغرى 9.. جنوب الصعيد 23 والصغرى 12.

ارصاد الاثنين الحرارة درجات الوجه البحري درجات الحرارة سيناء بيان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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