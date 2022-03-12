إصابة 3 فى حادث اصطدام سيارة نقل بمنزل بالفيوم

أصيب 3 مواطنين في حادث اصطدام سيارة نقل بمنزل بطريق القاهرة / الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا بوقوع حادث بطريق القاهرة الفيوم ووجود مصابين وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث.

وتبين أن سيارة نقل دخلت في منزل أمام مدخل أبو عيطة، وأصيب في الحادث 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.