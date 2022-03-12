مصرع سيدة وإصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بطريق إسماعيلية بورسعيد

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 9 أشخاص آخرين في حادث تصادم سيارة ‫نصف نقل مع تروسيكل بدون لوحات معدنية على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد" بمنطقة الكيلو 11، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ6 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

‏تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد تصادم سيارة ‫نصف نقل، رقم "ط ص و 6613"، مع تروسيكل بدون لوحات معدنية على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد" وأسفر الحادث عن مصرع سيدة.

وأصيب 9 أشخاص آخرين في الحادث، وجميعهم مقيمون في منطقة الكيلو 13 بطريق الإسماعيلية القنطرة غرب، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ6 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم، واشتباه كسر بالعمود الفقرى وغيبوبة تامة واشتباه كسر بالرقبة ونزيف داخلى بالبطن.