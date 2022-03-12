الرئيسة التنفيذية لهونج كونج: لم نتخط ذروة تفشي فيروس كورونا بعد

صرحت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، اليوم السبت، بأن المدينة لم تتخط بعد ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الرغم من أن أعداد الإصابة اليومية بالفيروس التي يتم تسجيلها مؤخرا تظهر استقرارا بعض الشيء.

وقالت لام - في تصريحات للصحفيين أوردها راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية - "في هذه اللحظة، لا يمكننا أن نقول بارتياح إننا تخطينا الذروة".

وكانت السلطات الصحية في هونج كونج قد أعلنت أمس الجمعة تسجيل 29 ألفا و381 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مقارنة بـ31 ألفا و402 حالة تم تسجيلها أول أمس الخميس.

تجدر الإشارة إلى أن هونج كونج كانت قد سجلت منذ بداية الجائحة إجمالي 650 ألف إصابة تقريبا بالفيروس، ونحو 3500 وفاة؛ تم تسجيل أغلبها على مدار الاسبوعين الماضيين.

وفي وقت سابق سجلت هونج كونج 29 ألفًا و381 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 646 ألفًا و720 حالة.

وذكرت صحيفة "هونج كونج فري برس" المحلية الجمعة، أنه تم تسجيل 196 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 3244 حالة، مشيرة إلى أن هونج كونج قامت بتشديد القيود على السفر في محاولة لاحتواء تفشي الوباء.

وقامت هونج كونج بتطعيم 13 مليونًا و571 ألفًا و126 شخصًا بالجرعة الأولى على مستوى البلاد من بينهم 5 ملايين و274 ألفًا و800 تلقوا الجرعة الكاملة.