ماذا تريد النساء في العلاقة؟

ما تريده المرأة في العلاقة لم يكن سؤالًا سهلًا للإجابة عليه حيث يفترض الرجال صعوبة فهم النساء، لكن الأمر يتعلق بمجموعة من الأشياء الصغيرة التي تحدث فرقًا كبيرًا، وتحبها النساء.

نستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “momjunction” ما تريده النساء في العلاقة:

المودة:

تنجذب المرأة إلى المودة في العلاقة، سواء كانت متزوجة حديثًا أو أمضت عامين في زواجها، فهي تحب أن تعرف أنها محل تقدير.

الإعجاب بها:

أخبر زوجتك كيف تجعل ابتسامتها المشرقة يومك، وهذا سيجعلها يومها، كلماتك الصغيرة عن التقدير تجعلها سعيدة، وامدحها لصفاتها - فقد تكون طاهية جيدة، أو رسامة جيدة، أو ربة منزل رائعة، احترم تفانيها في عملها ولا تهين عملها.

اظهر أنك مشتاق لها:

إذا كانت زوجتك خارج المدينة أو ذهبت إلى منزل والديها، أخبرها أنك تفتقدها، واظهر لها كم أنت مشتاق لها. النساء يحبون رجالهن أن يفتقدوهن.

الاهتمام:

لا تريد النساء زوجًا ينجذب إلى هاتفه الذكي أكثر من زوجته، وستقدر إذا كانت زوجتك مشغولة بالتصفح على الهاتف عندما تحاول التحدث معها عن شيء مهم لها، تتوقع منك أيضًا أن تستمع إليها باهتمام، ولا تتجاهل مخاوفها.

الشريك الصديق:

لقد دخلت في حياة غير مألوفة حتى الآن ، وأنت الشخص الوحيد الذي يمكنها الوثوق به أنت الوحيد الذي يمكنها أن تشاركها بأفكارها وتتحدث عن رأيها،و إنها تبحث عن صديق في داخلك ، صديق موجود معها دائمًا وإلى الأبد، لذلك امنح شركتها ، واقضِ الوقت معها ، واكسر النكات ، واتبع بعض الاهتمامات المشتركة لتقوية

التشجيع على أحلامها:

ربما تكون زوجتك قد أساءت إلى حياتها المهنية أو هواياتها لتخصيص وقت لك ولأطفالك، شجعها على تولي وظيفة مرة أخرى حتى تتمكن من تحقيق أحلامها، و لن تشعر بالحرمان أو تعيش بخيبة أمل لأنها لم تحقق ما أرادته في الحياة.

شخصًا يقدر آرائها:

الزواج رباط بين شخصين متساويين، والزوج ليس أعلى من الزوجة تريد المرأة شريكا يؤمن بالمساواة يريدون شخصًا يقدر آرائهن ولا يحط من قدرهن.

الرضا الجنسي:

الجنس مهم للنساء كما هو للرجال، يحبون أن يكون الرجل نشط جنسيًا ويمنحهم المتعة، حيث أن الحياة الجنسية النشطة تحافظ على الشرارة حية في الزواج.

كتف تبكي عليه:

بغض النظر عن مدى نضج المرأة، فإنها تريد كتفًا تبكي عليه في وقت اليأس، تتوقع من زوجها أن يتعاطف معها ويفهمها ويخبرها أنه موجود من أجلها.

التفاهم والتسامح

كل ابن آدم خطاء، ولكن الغفران هو أمر إلهي تعلم أن تسامح زوجتك إذا آذت بكلماتها أو فعلت شيئًا لم يكن عليها فعله، وعندما تحاول شرح نسختها، افهم وجهة نظرها، وسيساعدك ذلك على مسامحتها بكل إخلاص.