السبت 12 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

محاكمة قيادات«الإرهابية» فى«الإضرار بالسلام الاجتماعى».. اليوم

عبد المنعم ابو الفتوح
عبد المنعم ابو الفتوح

تستكمل  الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ،  المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم  السبت ، برئاسة المستشار محمد حماد،  محاكمة قيادات الجماعة الإرهابية وعناصر المكتب الإداري في القضية 1059، لاتهامهم بالإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي و نشرأخبار كاذبة.

وأحالت  نيابة أمن الدولة العليا،  25 متهمًا في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

وضمت قائمة المتهمين في  القضية كلا من: "إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت إبراهيم القائم بأعمال مرشد الجماعة الإرهابية، وعبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، ومحمد سيد سويدان مسئول المكتب الإداري في البحيرة، وهاني هشام يوسف الديب، وضياء أحمد المغازي أمين حزب الحرية والعدالة، وحسين يوسف محمد، ومحمد جمال أحمد حشمت، ولطفي السيد على محمد، وحسام الدين عاطف الشاذلي، ومها سالم محمد عزام".

كما ضمت قائمة المتهمين: "نجل القيادي أبو الفتوح "أحمد عبدالمنعم أبو الفتوح"، ومحمد على القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، وعمرو أحمد خطاب، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوي، وأدهم قدري شيخون، وعمرو محمد الحلو، وأحمد طه القاضي، حسام محمد عقاب، وأيمن محمد عقاب، وأحمد محمد عبدالحميد، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبدالعاطي حميد، وأحمد ياسر علي عبدالحفيظ، وعظية عاشور بريك القطيفي".

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى العاشر: "تولوا قيادة في جماعة إرهابية، تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون".

وأضاف أمر الإحالة إلى ذلك  الإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

محاكمة الإرهابية الدائرة الثالثة إرهاب محاكم طرة المستشار محمد حماد قيادات نشرأخبار كاذبة

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