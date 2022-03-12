السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: 588 إصابة جديدة بكورونا

كورونا فى الصين
كورونا فى الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت أن بر الصين الرئيسي سجل 588 إصابة جديدة مؤكدة
بفيروس كورونا يوم الجمعة، انخفاضا من 555 في اليوم السابق.
 

وقالت اللجنة في بيان إن 476 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، ارتفاعا من 397 في اليوم السابق.
 

وسجلت الصين 1173 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 814 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الجمعة 113528إصابة مؤكدة ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

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