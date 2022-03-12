ملكة بريطانيا تغيب عن قداس يوم الكومنولث وتحضر فعاليات أخرى

أعلن قصر باكنجهام، أن الملكة إليزابيث الثانية التي تعافت مؤخرًا من كوفيد-19، لن تحضر قداس يوم الكومنولث في كنيسة وستمنستر، الأسبوع المقبل.

وقال القصر، إن الملكة البالغة من العمر 95 عامًا طلبت من ابنها الأكبر الأمير تشارلز تمثيلها في قداس يوم الإثنين الذي يحتفي ببريطانيا والمجموعة الدولية المرتبطة بمستعمراتها السابقة.

وأضاف القصر، أن الملكة تخطط للاستمرار في ارتباطاتها المعلنة مسبقًا الأسبوع المقبل، والتي تتضمن مقابلات شخصية.

وثبتت إصابة إليزابيث الثانية بفيروس كورونا في 20 فبراير، وقيل إنها عانت أعراضًا خفيفة، وعادت إلى ارتباطاتها الشخصية هذا الأسبوع، حيث التقت رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في قلعة وندسور يوم الإثنين، ولاحقًا التقت بقائد القوات المسلحة في بريطانيا.

وكان مسؤولو القصر قالوا إن إليزابيث حصلت على لقاحها المضاد لكورونا كاملًا، كما حصلت أيضًا على جرعة تعزيزية.

ومن بين أبرز أفراد العائلة الملكية الحضور في قداس يوم الكومنولث الأمير تشارلز وزوجته كاميلا والأمير ويليام وزوجته كاثرين.

يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية البالغة 95 عامًا من العمر، اعتلت العرش البريطاني عام 1952، عندما كان عمرها 25 عامًا، وفي عام 2015 حطمت الرقم القياسي لمدة الحكم، الذي كان يعود للملكة فيكتوريا التي حكمت بريطانيا خلال 63 عامًا و7 أشهر من 1837 حتى 1901.

وتتّبع الملكة البريطانية إليزابيث بروتوكولًا صارمًا عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام في مساكنها الملكية، بدءًا من تجنب المأكولات البحرية والثوم إلى الموافقة شخصيًا على قوائم الطهاة الملكيين المخطط لها مسبقًا، ومن المعروف أن الملكة تأكل القليل جدًا وفي بعض الأحيان تتجنّب الطعام تمامًا عند تقديمه في المآدب الملكية.

وتحدثت الشيف الملكي السابق جراهام تينسلي التي قامت بتنظيم العديد من المأدبات الملكية خلال فترة عملها كمدير لفريق الطهي الويلزي وكانت تقول نصائحها فيما يخص المأدبة الملكية، وأوضحت بالضبط سبب عدم رؤية الملكة تأكل كثيرًا في المناسبات الملكية المرموقة، وفقًا لموقع "hello magazine".

وقالت إنه في البداية بعض المآدب الملكية تستغرق 6 أشهر للتحضير، لذلك تم وضع العديد من القواعد لضمان سير الحدث بسلاسة، ومن المعتاد أن تجلس ضيفة الشرف على يمين الملكة، ويترتب على ذلك أن المملكة تحول انتباها إلى ذلك الشخص خلال الدورة الأولى من العشاء، وبعدها تقوم بتحويل انتباهها إلى الشخص الموجود على يسارها للدورة التالية.