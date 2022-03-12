مسلسلات رمضان 2022.. طرح بوسترات منفردة لأبطال «دايما عامر»(صور)

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "دايما عامر" بطولة النجم مصطفى شعبان، البوسترات الدعائية الخاصة بالعمل، تمهيدا لعرضه خلال السباق الدرامي الرمضانى المقبل 2022، وسيطرت البهجة والكوميديا على الافيشات الخاصة بالعمل.

النجم مصطفى شعبان

الفنان القدير محمد محمود

كما طرحت الشركة المنتجة، عدد من البوسترات المنفردة لكل من أبطال العمل/،حيث ظهر كل من النجم محمد ثروت، والفنان القدير محمد محمود، والفنان عمرو عبد الجليل، والفنان القدير صلاح عبد الله، والنجمة لبلبة، والفنان نضال الشافعي، والفنان الشاب كريم عفيفي، والفنان أحمد الشامي، والفنانة سما إبراهيم، والفنانة ميرنا نور الدين، والفنانة سنتيا خليفة؛ منفردا على البوسترات الدعائية، مما آثار إعجاب الجمهور الذى تداول الصور على مواقع التواصل الاجتماعى.

النجم محمد ثروت

النجمة لبلبة

الفنان القدير صلاح عبد الله

ويسعى المخرج مجدي الهواري، للانتهاء من تصوير كافة المشاهد على قدما وساق، قبل بدء الموسم الدرامي الرمضانى ، حيث يتبقى لهم حوالى 40 %، من إجمالى أحداث المسلسل، خاصة أن فريق العمل بدأ تصوير الأحداث بداية يناير الماضى، داخل اللوكيشن الأساسي للمسلسل داخل إحدى المدارس الدولية.

الفنان عمرو عبد الجليل

الفنان نضال الشافعى

الفنان كريم عفيفي

الفنانة يما إبراهيم

الفنان أحمد الشامى

تفاصيل مسلسل «دايما عامر»

ويناقش صناع المسلسل مشاكل التعليم في مصر، خلال الفترة الأخيرة، في محاولة لوضع حلولًا لأزمات المدرسين وأولياء الأمور والطلاب، والمسلسل يعد هو الأول عن طريقة الكتابة التفاعلية؛ من خلال مجموعة من المواقف ذكرها أولياء الأمور والطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ كما يسلط المسلسل الضوء على الأماكن المميزة التي تثبت جمال الأماكن السياحية في مصر، وخاصة مجموعة من المشاهد في محافظتي أسوان والأقصر والقاهرة وعدد من الأماكن السياحية.

الفنانة ميرنا نور الدين

الفنانة سنتيا خليفة

شخصيات النجوم فى «دايما عامر»

ويلعب مصطفى شعبان، خلال المسلسل دور "الأستاذ عامر" - مشرف اجتماعي في مدرسة، فيما يجسد النجم محمد ثروت دور مستر فايز عبقري الرياضيات، وويقدم الفنان القدير محمد محمود دور “أستاذ شحاتة مدرس اللغة العربية"، بينما تؤدي الفنانة لبلبة دور "الأستاذة زهرة" - مديرة المدرسة، بينما يقوم الفنان عمرو عبدالجليل بدور "مستر أبو الوفا"، كما تشارك ميرنا نور الدين بدور "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، ويقدم كريم عفيفي دور "مستر نوفل"، وسما إبراهيم "ميس همت"، وأحمد الشامي "مستر شريف".

أبطال مسلسل «دايما عامر»

المسلسل انتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنتج كامل أبو علي، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم لبلبة، وميرنا نورالدين، وعمرو عبدالجليل، ونضال الشافعي، وصلاح عبدالله، وكريم عفيفي، ومحمد محمود، وأحمد الشامي، وسما إبراهيم، أمل رزق، وتأليف أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدى الهواري.