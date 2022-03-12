السبت 12 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الإيطالى: لا نعيش فى اقتصاد حرب لكن علينا الاستعداد له

ماريو دراجي
ماريو دراجي

 أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أن بلاده لا تعيش في ظل اقتصاد الحرب، مشيرا رغم ذلك إلى ضرورة الاستعداد لمثل هذه الظروف، ولاسيما على صعيد الإمدادات الغذائية.


وقال دراجي- خلال مؤتمر صحفي في فرساي بفرنسا، عقب اختتام أعمال المجلس الأوروبي: إن "بعض الإنذارات التي رأيتها في الصحف مبالغ فيها إلى حد كبير، التحضير لا يعني أنها أمور يجب أن تحدث وإلا سنكون في حالة اقتصاد حرب بالفعل، مع التقنين المترتب عليه".سجلت إيطاليا 55 ألفا و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

فرنسا مؤتمر ايطالي رئيس الوزراء المجلس الأوروبى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

أسعار العملات اليوم السبت 12 مارس 2022

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وصن داونز فى دورى أبطال إفريقيا

الزمالك أول المودعين لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

يوفنتوس يجدد اهتمامه بضم دوناروما

حورية فرغلى تكشف خلافها مع مصطفى شعبان

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 452.75 مليون حالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب «٢-٣»

ناصيف حتى يكتب: أوكرانيا: أى سيناريوهات مستقبلية؟

سمر عادل

ماذا بعد حظر أمريكا النفط والغاز الروسى؟

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «2»

سارة شريف

دروس الحرب

ماجد حبته

جحيم الأسعار.. محاولة للتبريد

حسين دعسة

غزو بوتين لأوكرانيا.. نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر.. ماذا بعد؟

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل