رئيس الوزراء الإيطالى: لا نعيش فى اقتصاد حرب لكن علينا الاستعداد له

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أن بلاده لا تعيش في ظل اقتصاد الحرب، مشيرا رغم ذلك إلى ضرورة الاستعداد لمثل هذه الظروف، ولاسيما على صعيد الإمدادات الغذائية.



وقال دراجي- خلال مؤتمر صحفي في فرساي بفرنسا، عقب اختتام أعمال المجلس الأوروبي: إن "بعض الإنذارات التي رأيتها في الصحف مبالغ فيها إلى حد كبير، التحضير لا يعني أنها أمور يجب أن تحدث وإلا سنكون في حالة اقتصاد حرب بالفعل، مع التقنين المترتب عليه".سجلت إيطاليا 55 ألفا و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.