السبت 12 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

تفاصيل حفل شيرين عبدالوهاب بالكويت (صور)

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

أحيت النجمة شيرين عبد لوهاب حفلا غنائيا  بالكويت وقدمت شيرين عددا من أغانيها القديمة والجديدة والتي يتفاعل معها الجمهور. 

نجومية شيرين الكبيرة دفعت  الجمهور العربي من مختلف الجنسيات على حضور حفلها بالعاصمة الكويتية بالآلاف، والذي رفع لافتة كامل العدد رغم أنه في مكان مفتوح وتواجد الجمهور الذي لم يجد تذاكر خارج البوابات الرئيسية وتفاعل الجمهور معها بشكل استثنائي.

 
ظهرت شيرين بكامل لياقتها وخفة دمها وحرصت على توجيه رسالة للحضور بطريقتها العفوية وقالت: (وحشتوني حبايب قلبي، الدنيا من غيركوا وحشة وأنتوا أغلى الناس وليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرني بأيام وحشة، وميبقاش قلبكوا أسود،وتقريبا كلنا هيجلنا كورونا بسبب الزحمة).

شيرين عبد الوهاب 


وبدأت شيرين حفلها بأغنية "مش عاوزه غيرك أنت" وتوالت الأغنيات التي بلغت مايزيد عن 15 أغنية مختلفة،
ووصلت شيرين عبد الوهاب إلى مدينة الكويت مساء الأربعاء الماضي استعدادا لإقامة حفلها الضخم الذي أعلنت عنه منذ عدة أيام. 

شيرين عبد الوهاب 


ونشرت شيرين عبد الوهاب تغريدة قبل الحفل بأيام، وقالت: "جاهزين يا أهل الكويت وحشتوني جدا أن شاء الله هكون معاكم يوم ١١ - ٣ في الكويت الحبيبة".

شيرين عبد الوهاب 


وهي التغريدة التي لاقت تفاعل كبير وترحيب من الجمهور الكويتي والعربي حيث طلب منها جمهورها في كل أنحاء الوطن العربي أن تمتعهم بفنها في حفلات مميزة مثل حفلها الذي ستقدمه في الكويت.

 
شيرين تعيش حاليا حالة من النجاح الكبير والنشاط الفني المميز وهو ما زاد من سعادة جمهورها ومحبيها".
 

وتستعد شيرين للعديد من المفاجآت الفنية سوف تعلن عنها  خلال الأسابيع القادمة منها عددا من الأغاني السينجل الجديدة والمقرر أن تطرحها خلال موسم الصيف المقبل كما تتفاوض على غناء تتري البداية والنهاية لأحد المسلسلات الدرامية والمقرر عرضه في موسم شهر رمضان المقبل 2022.

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