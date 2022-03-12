السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة خارجية إستونيا تبحث مع نظيرها الإسبانى الوضع فى أوكرانيا

إيفا ماريا ليميتس
إيفا ماريا ليميتس

بحثت وزيرة الخارجية الإستونية إيفا ماريا ليميتس، مع نظيرها الإسباني خوسيه مانويل، خلال زيارتها إلى مدريد، الوضع الراهن في أوكرانيا، وقضايا الأمن في أوروبا.

وذكرت "ليميتس"- في تغريده دونتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اجتمعت اليوم مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل؛ لمناقشة الدعم المشترك لأوكرانيا والمخاوف الأمنية المشتركة في أوروبا.. لقد أكدنا على ضرورة وحدة الحلفاء إلى جانب أهمية القمة المقبلة لحلف الناتو المقرر عقدها في مدريد".

كما لفتت إلى أهمية العقوبات ضد موسكو؛ "من أجل الضغط على روسيا ووقف الحرب".

يُشار إلى أنه من المقرر أن يُعقد اجتماع رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي "ناتو" في مدريد يومي 29 و30 يونيو المقبل، حيث سيتبنى المشاركون مفهومًا استراتيجيًا جديدًا، وسيبحثون سُبل تعزيز التحالف وآثار تغير المناخ على الأمن.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.

روسيا أوكرانيا فلاديمير بوتين الرئيس حماية وزير الخارجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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