وزيرة خارجية إستونيا تبحث مع نظيرها الإسبانى الوضع فى أوكرانيا

بحثت وزيرة الخارجية الإستونية إيفا ماريا ليميتس، مع نظيرها الإسباني خوسيه مانويل، خلال زيارتها إلى مدريد، الوضع الراهن في أوكرانيا، وقضايا الأمن في أوروبا.

وذكرت "ليميتس"- في تغريده دونتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اجتمعت اليوم مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل؛ لمناقشة الدعم المشترك لأوكرانيا والمخاوف الأمنية المشتركة في أوروبا.. لقد أكدنا على ضرورة وحدة الحلفاء إلى جانب أهمية القمة المقبلة لحلف الناتو المقرر عقدها في مدريد".

كما لفتت إلى أهمية العقوبات ضد موسكو؛ "من أجل الضغط على روسيا ووقف الحرب".

يُشار إلى أنه من المقرر أن يُعقد اجتماع رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي "ناتو" في مدريد يومي 29 و30 يونيو المقبل، حيث سيتبنى المشاركون مفهومًا استراتيجيًا جديدًا، وسيبحثون سُبل تعزيز التحالف وآثار تغير المناخ على الأمن.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.