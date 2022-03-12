وزير الخارجية مع الأمين العام للأمم المتحدة الإعداد والتحضير لمؤتمر المناخ «COP 27»

أجرى سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ "COP 27"، اتصالاً هاتفياً، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.



وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن الاتصال تناول الجهود الجارية للإعداد والتحضير للدورة المقبلة للمؤتمر التي تستضيفها وتترأسها مصر هذا العام، حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة على دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود المصرية على نحو يُسهم في تعزيز العمل الدولي لمواجهة تغير المُناخ على كافة الأصعدة.



وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك خلال الاتصال بحث موضوعات عمل المُناخ ذات الأولوية؛ كما اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.

وفي السابق نشرت وزارة الخارجية نص التقديم الذي كتبه وزير الخارجية سامح شكري، إلى مجلة «الدبلوماسي» بمناسبة مئوية الوزارة.

وكتب وزير الخارجية تقديمًا بعنوان «مسيرة الدبلوماسية المصرية بين قرن مضى وآخر آت في ظل الجمهورية الجديدة»، تحدث فيه عن الجهود والدور الذي تضطلع به الوزارة منذ نشأتها وحتى الآن.

وننشر نص تقديم وزير الخارجية إلى مجلة الدبلوماسي احتفالًا بمرور مائة عام على تأسيسها:

إن المتأمل في صفحات تاريخ مصر الحديث يدرك أن يوم 15 مارس 1922 يعد مناسبة عزيزة في تاريخ مصر ونفوس المصريين، ففي مثل هذا اليوم من كل عام تحتفل مصر بيوم صدور إعلان استقلالها، وتمكنها من إعادة وزارة الخارجية بعد أن توقفت عن العمل إثر إعلان الحماية البريطانية على مصر عام 1914.

وخلال قرن مضى منذ ذلك اليوم، شهدت مصر أحداثًا جسامًا، برهنت فيها الدبلوماسية المصرية على أنها درعٌ للوطن في الخارج، وسيفٌ له متى اقتضت الحاجة؛ لم تدع في ذلك بابًا وراءه مصلحة عليا لمصر إلا وطرقته بإصرار، متشبثة بثوابت تحركاتها الخارجية ومبادئها الوطنية.

كانت وزارة الخارجية، خلال تلك العقود، مؤسسة وطنية لها تقاليدها الراسخة التي لا تضع سوى مصالح الوطن ورعاية أبنائه في الخارج نصب الأعين؛ وتوالت عليها كوادر رفيعة من شيوخ الدبلوماسيين الأجلاء وشبابهم الواعد، عاهدوا الله والوطن ألا يبخلوا بجهد أو أن يضنوا بعرق لتحقيق تلك الغاية، بل إن من أبناء تلك المؤسسة من قدَّم روحه فداءً في ميدان العمل الخارجي، نحتسبهم عند الله سبحانه من الشهداء.

وأود هنا أن أشير إلى أن أحد أهم مرتكزات دبلوماسية مصر أن لها سياسة خارجية مستقلة تستند إلى مبادئ وأسس واضحة تهدف من خلالها إلى الدفاع عن حقوق وشعب مصر الكريم، وتساند بعزم صادق لا يلين الحقوق المشروعة لشعوب منطقتها العربية والإفريقية بل والإنسانية جمعاء؛ وذلك استنادًا إلى ما تتمتع به القاهرة من رصيد ضخم من المصداقية الدولية، ووفاءً للثقة التي أولتها إياها شعوب حاضنتها العربية والإفريقية والإسلامية، واضطلاعًا بدور قدر لها أن تضطلع به منذ أن بزغ فجر الحضارة الإنسانية.