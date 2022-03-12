أسعار العملات اليوم السبت 12 مارس 2022

العملات اليوم.. يبحث الجميع من عشاق العملات عبر محرك البحث العالمي "جوجل" عن أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت الذي يوافق 12 -3-2022، وقد لوحظ اختلاف كبير أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر.

فقد شهد سعر الدولار الأمريكي استقرار ملحوظ عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وقد ثبت أيضا سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.



فى تلك السطور، تستعرض "الدستور" أسعار العملات اليوم السبت أمام الجنيه المصري، وفقا للتحديثات الأخيرة للبنك الأهلي المصري.



سعر الدولار اليوم السبت

شهد سعر الدولار استقرارا اليوم أمام الجنيه المصري حيث وصل سعره إلي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.



سعر اليورو الأوروبي اليوم السبت

لوحظ ارتفاع في سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 17.26 للشراء، 17.43 جنيه للبيع، على عكس سعره بختام تعاملات أمس وأول أمس الذي كان مسجلا 16.03 للشراء، 17.26 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترليني اليوم

وصل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري إلي 20.55 جنيه للشراء، 20.75 جنيه للبيع، على نقيض سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 20.46 جنيه للشراء، 20.66 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم السبت

شهد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري ثبات ملحوظ فقد وصل إلي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي اليوم

وصل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 49.55 جنيه للشراء، و 51.85 جنيه للبيع، في حين سجل أمس 49.50 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع