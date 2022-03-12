تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وصن داونز فى دورى أبطال إفريقيا

نستعرض لكم فى هذا التقرير تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال إفريقيا والتشكيل المتوقع للمارد الأحمر أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

يدخل الأهلي اللقاء وهو يسعي لتحقيق الفوز ورد اعتباره، وذلك بعد الخسارة من الفريق الجنوب إفريقي فى الجولة الثالثة على ملعب ستاد القاهرة الدولى بهدف نظيف، كما يسعي الأهلي لتصدر المجموعة الأولى.

وخاض المارد الأحمر ثلاثة مباريات فى دور المجموعات لدوري الأبطال تعادل فى المباراة الأولى أمام الهلال السوداني دون أهداف، ثم خسر فى المباراة الثانية أمام صن داونز بهدف نظيف، وحقق الفوز على المريخ السوداني بثلاثية مقابل هدفين فى المباراة الثالثة.

من جهة آخرى، حقق الهلال السودانى، الفوز على المريخ بهدف وحيد في المباراة التي احتضنها ملعب الجوهرة الزرقاء، الجمعة، بمدينة أم درمان السودانية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى الأبطال.

وبهذة النتيجة صعد الهلال للمركز الثالث فى المجموعة الأولى فيما تراجع المريخ للمركز الأخير.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة صن داونز فى دوري أبطال إفريقيا

صن داونز الجنوب إفريقي 7 نقاط من 3 مباريات الأهلي المصري 4 نقاط من 3 مباريات الهلال السوداني 4 نقاط من 4 مبارايات المريخ السوداني 4 نقاط من 4 مباريات

موعد مباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي و صن داونز الجنوب إفريقي فى الجولة الرابع من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا اليوم السبت على ملعب سوكر سيتي بمدينة جوهانسبرج الجنوب إفريقية، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال إفريقيا

تنقل مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل حصري عبر قنوات بي ان سبورت القطرية المشفرة، حيث يتم نقل المباراة على قناة beIN Sports HD 4، ويعلق على المباراة المصري علي محمد علي.

تردد قنوات بي إن سبورت على نايل سات

القمر الصناعي : Nilesat

التردد : 11013

استقطاب : H

معدل الترميز : 27500

اسم القناة: beIN Sports HD 4

الجودة: HD

تردد قناة Ortb الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

القمر الصناعي: يوتلسات .

التردد: 11900.

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

اسم القناة : Ortb.

تردد قناة Rti الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

القمر الصناعي: يوتلسات .

التردد: 11900.

معدل الترميز: 27500.

الجودة : SD.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صن داونز