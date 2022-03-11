بأنشطة ثقافية وفنية.. «ثقافة الجيزة» تحتفي بيوم الشهيد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال فرع ثقافة الجيزة التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة الفنان جلال عثمان عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقدت مكتبة صول محاضرة بعنوان "حق الشهيد" بمدرسة صول التجريبية، ألقاها جرجس يوسف والذي تحدث عن سبب اختيار التاسع من مارس كل عام للاحتفاء بيوم الشهيد، واستعرض لمحات من حياة الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض، كما تطرق إلى دور الدولة في رعاية أسر الشهداء، وكذلك عقد بيت ثقافة المتانيا محاضرة بعنوان "يوم الشهيد" أوضح خلالها الشيخ سيد خميس أنواع الشهداء كم ذكرها رسول الله في حديثه الشريف، ومنزلة الشهيد عند الله سبحانه وتعالى.

احتفى نادي أدب بيت ثقافة الصف بتلك المناسبة في امسية شعرية بعنوان "منزلة الشهيد" أدارها الشاعر حجاج محمد حجاج رئيس نادي أدب الصف، حيث ألقى الأدباء العديد من القصائد الشعرية عبروا خلالها عن مكانة ومنزلة الشهيد، وبمكتبة القطورى الثقافية عُقدت ندوة بعنوان "اليوم العالمى للمرأة" تناولت سبب اختيار يوم الثامن من مارس للاحتفال بالمرأة عالميا، وأحداث خروج الآلاف النساء عام ١٨٥٦ بشوارع لندن، احتجاجا على إجبارهن على العمل في ظروف لا إنسانية، بينما نظمت مكتبة اطفيح محاضرة بعنوان "الانتماء وحب الوطن ثقافة وأسلوب حياة" تحدث فيها كرم ربيع عن مفهوم الانتماء للوطن ومعنى الوطن والمواطنة، كما تطرق إلى أهمية الانتماء إلى الوطن وآليات ومظاهر الانتماء التى تتمثل فى الاجتهاد والجد والعمل من أجل رفعة شأن المجتمع.

أقام بيت ثقافة الباويطي محاضرة بعنوان "دور الثقافة في تنمية روح المواطنة ومواجهة الفكر المتطرف" ناقش خلالها مجدي رمزي ظاهرة التطرف الديني الذي يعد من أخطر الظواهر السلبية التي تواجه المجتمع المصري في الوقت الراهن، كما استعرض دور وزارة الثقافة على مدار السنوات الماضية في محاربة الفكر الأصولي المتطرف بالمشروعات الثقافية التنويرية والعروض المسرحية المختلفة، بينما أدارت مكتبة الكوم الأحمر حوار نقاشي عن الصدق والأمانة وذلك بالتعاون مع مدرسة الكوم الأحمر الابتدائية، تناولت صفات الأنبياء من صدق وأمانة، وأهميتهما في حياة الإنسان، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالاقواز ورشة حكى عن الأمانة في القول والفعل، وعلاقتها الايجابية بصلاح شأن الفرد والمجتمع.

قدمت مكتبة دور التربية ورشة فنون تشكيلية لعمل بوكيه ورد بمناسبة عيد الام، بجانب مناقشة كتاب الصوت تأليف بيكى اولين، بالاضافة إلى مسابقة فى المعلومات التاريخية، كما نفذت مكتبة الشيخ زايد ورشتين فنيتين باستخدام ورق الكانسون الملون، الأولى للتشكيل بالقص واللصق، والأخرى لعمل معلقة بمناسبة عيد الأم بحضانة كليفر كيدز، بجانب مسابقة ثقافية بعنوان "مصر بلدنا"، فيما قدم قصر ثقافة الجيزة ورشة أشغال فنية بمدرسة الشهيد العقيد محمد صلاح الدين لعمل وردة مجسمة هدية عيد الأم، إلي جانب مجموعة من التدريبات على الباليه، والتشيللو، الكمان، مع عدد من البروفات للعروض المسرحية المختلفة منها "فاوست والأميرة الصلعاء" تأليف عبد الكريم برشيد إخراج عادل بركات لفرقة قومية الجيزة، "المغنية الصلعاء" تأليف لوجين يونيسكو دراماتورج محمد اسامه اخراج حسام العمدة، و "أسوار" تأليف خالد توفيق اخراج عبده اسكندر وذلك ضمن عروض نوادي المسرح.