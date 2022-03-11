الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

انطلاق فعاليات «السينما بين إيديك» بقصر ثقافة شبين الكوم

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

انطلقت أولى فعاليات "ابدأ حلمك السينما بين يديك" بقصر ثقافة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والتي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بحضور كل من الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية والمشرف العام على المشروع، ومدير عام فرع ثقافة المنوفية، ومدير قصر ثقافة شبين الكوم.

بدأت فقرات الافتتاح بالسلام الجمهوري، أعقبه عرض فيلم وثائقي عن رحلة إنطلاق المشروع بعنوان «ابدأ حلمك»، رؤية المونتير السينمائي حسام المحفوظى، يتضمن عرض لفكرة المشروع الذي يهدف لنشر ثقافة سينمائية واعية على أيدي أساتذة متخصصين في مجال الفن السابع، والذي بدء انطلاقه من مدينة الإسكندرية، وعروض نادى سينما المحافظات، وكذلك نجم وندوة المنفذ على هامش المشروع، بالإضافة للصالون السينمائى الشهرى المنعقد بقصر السينما، إلى جانب اصدار العدد ال٥٢ من مجلة أبيض وأسود، وكذلك برنامج الفانوس السحرى المنفذ ضمن مبادرة حياة كريمة، وكذلك عروض نادى سينما ذوى الهمم، كما يضم الفيلم أهم محتويات البرنامج وأهدافه.

وفي البداية ألقى الفنان تامر عبدالمنعم كلمته التى أعرب فيها عن سعادته بمشاركة الدارسين بتوصيل المعلومة والخبرات لمريديها لمن يرغبو، كما ذكر مفهوم القوى الناعمة بأنها ذلك التأثير على رأى الجمهور من خلال الصورة والميديا بشكل عام سواء سينما أو مسرح تؤثر على الناس فى مواطن الاستيعاب، موضحاً الهدف من تقديم الفن بأنه إنعكاس لحالة المجتمع، فكلما أراد شخص معرفة مجتمع من الضرورة مشاهدة تاريخه الفنى والسينمائى لتحديد مداها الزمنى.

لتبدأ فعاليات المشروع بمحاضرة عن "مبادئ السيناريو السينمائي" للدكتور أشرف محمد ليتحدث عن مراحل كتابة السيناريو وكذلك مفهوم السيناريو بأنه الفيلم المكتوب على الورق قبل تحويله للصورة، والسيناريو السينمائي هى قصه تحكى بالصور، فالسيناريست الناقد الأول لمؤلفاته، كما أنه يجب أن ينتقى موضوعات متفردة جديدة تجذب الجمهور كما يجب أن يكون دائم البحث والدراسة لإختيار كل ماهو جديد من موضوعات وقضايا تهم الرأي العام وتجذب الجمهور.

أعقبها محاضرة للدكتور نادر الرفاعى عن أساسيات كتابة السيناريو السينمائى والذى استهل حديثه عن البناء الدرامى باعتباره أساس العمل السينمائي ويستند على خمس مراحل هي المقدمه، الحدث الصاعد الذروة، اجزاء الحدث الختامى، حل العقدة او النهاية ولتوضيح تلك المراحل تم عرض مشاهد من أفلام لكى يستنتج الدارسين كل مرحلة استنادا على دلائل منهجيه واضحه من خلال التوضيح على نماذج من افلام 1917، الخلية، in the line، of fire، bridge of spiesd، arkest hour، كما تحدث عن أساليب تقديم الشخصية داخل السيناريو بالإضافة لشرح مفهوم المشهد السينمائي ووظائفه.

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فعاليات ابدأ حلمك السينما بين يديك قصر ثقافة شبين الكوم محافظة المنوفية الدكتورة ايناس عبد الدايم المخرج هشام عطوة تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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