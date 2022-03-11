النيابة تأمر بضبط وإحضار دجال فى واقعة «سيدة المقابر» بحلوان

أمرت نيابة حلوان، بسرعة ضبط وإحضار دجال بتهمة محاولة الاعتداء على سيدة والشروع فى قتلها فى حلوان، بعدما أوهمها بقدرته على علاجها من مرض نفسى، وحاول ابتزازها للاستيلاء على فيلا ملكها، وهددها بإلقاء ماء نار على وجهها، وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لضبطه.

تلقى المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من المواطنة "هـ.ع"، ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، تضرر من "ف.ع"، ومقيم بمنطقة أطلس، لقيامه بأعمال سحر سفلية وتغييبها عن العقل ومحاولة الاعتداء عليها، وعقب ذلك هددها بالقتل وطلب منها التوقيع على عقد بيع الفيلا الخاصة بها.

وكشف البلاغ من خلال أقوال المجني عليها أن المتهم غيبها عن الوعى واصطحبها لمقابر بنى سويف وحاول قتلها ودفنها فى المقابر، ولكنها فاقت أثناء قيامه بخنقها بيده وخوفا من افتضاح أمره تركها وتمكنت من الهروب.

وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3139 لسنة 2022 وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم.