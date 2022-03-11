الطريقة الكركرية تطلق مبادرة إنسانية لمساعدة الأيتام والفقراء بكينيا (صور)

أعلنت الطريقة الكركرية المغربية، عن إطلاق مبادرة إنسانية إجتماعية، بدولة كينيا، تهدف إلى مساعدة الفقراء والأيام والمحتاجين بجميع أنحاء الدولة.



وقالت الطريقة الكركرية في بيان لها: «ختم مريدي الطريقة الكركرية شهر رجب الفرد بمبادرة إنسانية احتضنتها مدينة «فول تاون» بجمهورية كينيا، حيث عملوا على تنظيم حفل مشهود لصالح الأطفال اليتامى عبر مراحل ليفوق عدد من أشربت قلوبهم أسارير الفرح 600 طفل استقبالا لشهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شعبان الخير.



وتابعت "الكركرية"، أن في هذه المبادرة حرص مريدو الزاوية الكركرية على إنجاح فقراتها التنشيطية وتمرير القيم الأخلاقية والتربوية عبر الأناشيد والمحاورات البينية التي شاركوا بها مرهف ما تكابده الفئة المستضعفة الحساسة، فرفعوا عنهم حرج الضيق وأوثقوا أواصر المحبة وسجلوا مطالب الحوائج مستثمرين بذلك رفع الهمم إلى حيث الاطمئنان والأمل.



وأوضحت: «نفيد بالذكر أن المساهمة توجت بدعاء محشود للأمة جمعاء حضره بعض مسؤولي القرية والأطر التربوية و أمن عليه جمهرة الأطفال ليتم توزيع وجبات الطعام الساخنة ومشتهيات صغار السن من الحلوى والمشروبات في جو ملؤه السكينة والرضا».



وأشارت: «هي خطوة ثابتة تقتفي ٱثار سابقاتها العطرة نسماتها في القطر الإفريقي والتي تشعبت أصولها التربية المعاملاتية ببركة ما أنار أذواق نهجها الشيخ المربي سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره في قلوب العاشقين للحق المتلذذين معاني حقائق شرع الرحمة المهداة عليه وآله الصلاة والسلام القائل {أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعَهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٍ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دِينًا، أَوْ تَطْرَدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلِأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا».