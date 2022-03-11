الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. أمير كرارة يتصدر البوستر الرسمي لـ العائدون

أمير كرارة
أمير كرارة

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "العائدون" البوستر الرسمي الدعائي، والذي ستخوض به السباق الرمضاني لعام 2022 ضمن مسلسلات رمضان، والذي سيخوص به الفنان أمير كرارة السباق الرمضاني. 


وظهر على البوستر الرسمي للعمل الفني مسلسل "العائدون" كلا من: «الفنان أمير كرارة، والفنان محمد عادل ميدو، والفنانة أمينة خليل، والفنان محمود عبد المغني».

 

العائدون ضمن مسلسلات رمضان 2022 


ويواصل «كرارة» تصوير مسلسل «العائدون» بقيادة المخرج أحمد نادر جلال بين الأردن وبلغاريا ومصر.


يجدر الإشارة إلى أنه ويواصل صناع مسلسل  التصوير “العائد”  ضمن مسلسلات رمضان 2022 بشكل مكثف للانتهاء من أكبر قدر ممكن من أحداثه قبل حلول شهر رمضان، وظهرت أمينة خليل في صورة لها من كواليس العمل بدولة بلغاريا مع أمير كرارة، حيث تم التصوير هناك خلال الأيام الماضية، وتجسد خليل دور "نادين".

 

مسلسل «العائدون» يجمع بين أمير كرارة وأمينة خليل بعد 11 سنة من مشاركتهما سوياً في مسلسل «المواطن إكس» وشهد انطلاق أمير كرارة نحو النجومية، وكذلك أمينة خليل التي كانت في بداياتها الفنية وقتها.

 

جدير بالذكر أن المسلسل ضمن مسلسلات رمضان 2022  من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل اسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.

 

تجدر الإشارة إلى أن العمل مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 حتى 2020، ولها علاقة بمتغيرات كثيرة في المنطقة العربية، وكيف تعاملت الدولة مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة.

صور شهر رمضان الفنانين مسلسلات رمضان أمير كرارة أمينة خليل

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وائل لطفي

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