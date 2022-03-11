نشرة الحوادث المسائية.. مراقبة مطالع ومنازل الكبارى لرصد المخالفات المرورية

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث والمحاكمات، اليوم الجمعة، والتي حازت اهتمام الكثير من القراء.

ويقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، في أبرز الوقائع التي خضعت لتحقيقات النيابة العامة وضبطتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

تركيب كاميرات بمطالع ومنازل الكبارى لرصد المخالفات المرورية فى القاهرة

تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تعليق طالب خلاله صاحب الحساب، بضرورة وضع كاميرات مُراقبة أعلى مطالع ومنازل الكبارى بمدينة نصر بالقاهرة، لرصد حركة سير سيارات "النقل الجماعى والأجرة" بدعوى توقف قائديها بتلك المناطق لتحميل الركاب مما يتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وحوادث الطريق.

https://www.dostor.org/3740021

مصرع شاب سقط من قطار بالشرابية

لقى شاب مصرعه إثر سقوطه من قطار بمنطقة الشرابية تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

https://www.dostor.org/3740044

سقوط «العصابة النسائية» لسرقة المتعلقات بأسلوب المغافلة بالعجوزة

نجح ضباط مباحث الجيزة، من ضبط أفراد من العصابة النسائية المتخصصين في سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة، حال تواجدهم بشارع شهاب بدائرة قسم شرطة العجوزة.

https://www.dostor.org/3740041

مصرع شخص سقط من قطار الصعيد بالمنيا

لقى شخص مصرعه، إثر سقوطه من القطار، بأحد المزلقانات التابعة لمحافظة المنيا، بالقرب من مدينة ملوى جنوب المحافظة.

https://www.dostor.org/3740020

حبس سيدة بتهمة انتحال صفة طبيبة 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة الظاهر بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لانتحالها صفة طبيبة وإنشاء حساب على موقع "فيسبوك" للإعلان عن نشاطها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.

https://www.dostor.org/3739931

ضبط 280 طن أغذية فاسدة وأسمدة زراعية مجهولة المصدر بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات مُكبرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، استهدفت المصانع والمخازن العشوائية التي تقوم بإنتاج منتجات غذائية وزراعية من مواد مجهولة المصدر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

https://www.dostor.org/3739937