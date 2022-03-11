الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: 17 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تلقي 17 ألفا و13 شخصا الجرعة الثالثة "المعززة" من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي من تلقوا تلك الجرعة 5 ملايين و949 ألفًا و78 شخصًا.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أن 1627 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الذين تلقوا تلك الجرعة 24 مليونًا و767 ألفًا و107 أشخاص حتى اليوم، كما تلقى 2492 شخصًا الجرعة الثانية بإجمالي 23 مليونًا و227 ألفًا و898 شخصًا.
يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.
 

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