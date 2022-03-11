وزير الطاقة اللبنانى يبحث مع سفير روسيا تداعيات الأزمة الأوكرانية على الوقود ببلاده

بحث وزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض مع سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وانعكاساتها على قطاع النفط في لبنان وكيفية معالجة هذا الأمر من قبل وزارة الطاقة.

وفي مؤتمر صحفي عقب اللقاء أشار فياض إلى أن اللقاء كان لمتابعة تطورات الوضع العام، متمنيا أن تنتهي الأزمة الأمنية التي يعاني منها العالم أجمع بأسرع وقت ممكن.

من جانبه، اعتبر السفير الروسي أن اللقاء جاء في إطار متابعة الأمور الثنائية والتطوير في المشاريع الموجودة بين روسيا والجمهورية اللبنانية، معتبرا أن اللقاءات ستستمر في إطار التعاون في المجالات المشتركة بهدف التقدم بها.

وردا على سؤال عن العرض الروسي لإنشاء مصفاة للنفط للمساهمة بإيجاد حلول للكهرباء والمحروقات، أشار الوزير فياض إلى أنه تلقى عرضا عاما من شركة روسية خاصة وقد يتبلور مع الوقت وتحديد جدواه ومتطلباته، مؤكدا أنه سيتوجب عرضه على مجلس الوزراء نظرا لأهميته الاستراتيجية والاقتصادية وتطرق البحث أيضا إلى تطور العمل في مشروع إنشاء المستودعات لتخزين المشتقات النفطية في الشمال.

على صعيد متصل، التقى الوزير فياض سفير العراق بلبنان حيدر شياع البراك وتطرق البحث إلى مساعدة العراق ووقوفه إلى جانب لبنان وصولاً للتحضير إلى زيارة اللجنة العراقية الأسبوع المقبل خصوصا فيما يخص آلية انتفاع الطرف العراقي من مستحقاته المرتبطة بتوريد الوقود العراقي إلى لبنان مما يؤدي إلى المساعدة في تحريك العجلة الاقتصادية لناحية المنتجات والخدمات اللبنانية التي سيستفيد منها القطاعان العام والخاص في لبنان.